Правительство инициировало изменение границ Подольска для упорядочения городских территорий и их эффективного развития.

Обмен земельными участками проводится для того, чтобы создать благоприятные условия для развития города и эффективно использовать территории.

В Подольске изменятся городские границы

Кабинет Министров зарегистрировал в парламенте проект постановления под номером 14017. Этот документ предусматривает изменение границ города Подольск в Одесской области. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде, Тарас Мельничук.

Основная идея проекта — не просто передвинуть границы, а навести порядок в территориальном планировании. Новые границы города будут согласованы с интересами местной общины, владельцев земельных участков и землепользователей.

Зачем менять границы Подольска

Главная цель таких изменений — создать комфортную среду для жизни и развития города. Четкие границы помогут эффективнее использовать городские территории, сохранять природные зоны и культурное наследие.

«Законодательная инициатива направлена на закрепление границ города с учетом интересов общины, владельцев земельных участков и землепользователей», — отметил Тарас Мельничук.

Согласно документу, общая площадь Подольска останется практически неизменной — 2544 гектара. Однако произойдет обмен территориями:

К городу добавят 147,9575 гектара новых земель.

Одновременно из границ города исключат 147,9575 гектара, которые теперь станут частью Подольского района.

Это означает, что город получит новые площади для развития инфраструктуры, строительства или обустройства общественных пространств, отдав взамен земли, которые, вероятно, сейчас используются неэффективно или не соответствуют современному генеральному плану города.

