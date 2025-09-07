Ключевые моменты:

В Приморском районе Одессы развернуты оперативные штабы для помощи пострадавшим;

Жители пострадавших домов могут оформить материальную помощь по программе «Несокрушимая Одесса» и получить консультации.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Сотрудники райадминистрации принимают заявления на оформление материальной помощи по программе «Несокрушимая Одесса» и предоставляют консультации по пакету документов, который необходимо собрать для оформления по программе єВідновлення.

Жители домов, пострадавших вследствие атаки дронов, могут обращаться за помощью и консультацией в оперативные штабы или звонить (в рабочие дни) в Приморскую районную администрацию на горячую линию по телефону: 066-73-69-501.

Напомним, в ночь на воскресенье, 7 сентября 2025 года, страна-террористка Россия атаковала Одессу и Одесский район ударными дронами и крылатой ракетой. Повреждены жилые дома, одесский Дворец спорта и объекты инфраструктуры. Пострадали три человека.