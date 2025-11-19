Ключевые моменты:

Четыре филина (два самца и две самки) были выпущены в природу после обучения охоте и адаптации; двое из них имеют GPS-трекеры для мониторинга.

Всего в рамках программы ревайлдинга в регион вернули уже 15 особей этого вида, который почти исчез здесь в ХХ веке.

Детали

Как сообщает общественная организация Rewilding Ukraine, эти птицы родились в зоопарке «Лимпопо» во Львовской области. Впоследствии они переехали в Одесский зоопарк, где специалисты учили их летать и самостоятельно охотиться.

Финальным этапом перед выпуском стал адаптационный вольер на базе зеленого туризма «Пеликан» в городе Вилково, расположенном на берегу Дуная. Это позволило птицам привыкнуть к климату и условиям будущего ареала. Двух филинов оснастили GPS-трекерами, что позволит ученым отслеживать их маршруты и успешность интеграции в дикую среду.

Экологи отмечают, что филины (Bubo bubo) являются высшими хищниками. Они играют важную роль в экосистеме, в частности контролируют популяции грызунов. Возвращение этого вида является важным шагом для региона, где он практически исчез в прошлом веке. На данный момент в рамках программы выпущено уже 15 птиц, и работа по восстановлению жизнеспособной популяции будет продолжаться и в дальнейшем.

Читайте также: