Ключевые моменты:

29 апреля ожидается мощная магнитная буря (K-индекс 5).

Это начало затяжного шторма, который усилится к 1 мая.

Метеозависимым рекомендуется нормализовать сон и водный баланс.

Прогноз магнитных бурь на 29 апреля

В среду, 29 апреля, Земля окажется под влиянием магнитной бури уровня STORM G1. Согласно данным ученых из British Geological Survey Geomagnetism, причиной станет прибытие высокоскоростного потока солнечного ветра из рекуррентной корональной дыры.

Стоит отметить, что в научной среде нет единого мнения: в то время как одни исследователи прогнозируют шторм, специалисты Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) в последних расчетах не зафиксировали критических особенностей солнечного ветра на этот период. Тем не менее, индекс G1, соответствующий К-индексу 5, считается ощутимым для метеозависимых людей и может стать предвестником более серьезных возмущений (уровня G2), которые ожидаются уже к 30 апреля–1 мая.

Что такое магнитные бури и как от них защититься

Магнитные бури – это интенсивные возмущения геомагнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце и выбросами солнечной энергии. В такие периоды люди часто жалуются на головные боли, перепады артериального давления и общую слабость.

Чтобы минимизировать негативное влияние космоса на организм, специалисты советуют придерживаться простых правил:

Наладьте режим сна: старайтесь отдыхать не менее восьми часов в сутки.

Следите за рационом: пейте достаточное количество чистой воды в течение дня, отдавайте предпочтение легким блюдам и полностью откажитесь от алкоголя.

Контролируйте активность: по возможности избегайте чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок в пиковые дни активности.

