Ключевые моменты:

13 апреля 2026 года: магнитный штиль (Kp 2–3), покой после бурь (G1–G2 10 апреля).

Идеальный день для обновления: стабильная магнитосфера после колебаний.

Симптомы: головная боль, усталость, раздражительность.

Чего ждать от магнитного поля?

Согласно данным мониторинга космической погоды, 13 апреля геомагнитная активность будет на уровне Kp 2-3. Это классифицируется как спокойное состояние магнитосферы.

Если сравнивать с предыдущими днями — в частности, с 10 апреля, когда фиксировался пик активности уровня G1–G2 (слабая и умеренная буря), то этот понедельник станет финальным этапом возврата к норме. Специалисты характеризуют этот день как идеальное время для восстановления организма после перенесенных стрессов.

Почему это важно для вас?

Даже во время «магнитного штиля» наш организм нуждается в перезагрузке, особенно если вы ощущали последствия недавних возмущений: головные боли, усталость или раздражительность.

Чтобы максимально использовать этот благоприятный период, эксперты советуют:

Восстановить водный баланс: Пейте чистую воду и уменьшите потребление кофе.

Легкая активность: Прогулка на свежем воздухе поможет насытить кровь кислородом лучше любого лекарства.

Режим сна: Ложитесь отдыхать не позже 22:30, чтобы дать нервной системе полноценно отдохнуть.

Питание: Добавьте в рацион продукты, богатые магнием (орехи, шпинат или бананы), чтобы поддержать сердечно-сосудистую систему.

