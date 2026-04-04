Ключевые моменты:

4 апреля ожидается магнитная буря уровня G1-G2.

Пик геомагнитной активности придется на первую половину дня и вечерние часы.

Специалисты рекомендуют метеозависимым людям снизить физические нагрузки и следить за давлением.

Прогноз магнитных бурь на субботу, 4 апреля

Согласно данным Центров прогнозирования космической погоды (NOAA), 4 апреля 2026 года геомагнитная обстановка на Земле будет нестабильной. После серии вспышек на Солнце, зафиксированных накануне, к нашей планете подошли плотные массы солнечного вещества.

В течение дня ожидается магнитная буря, интенсивность которой будет колебаться в пределах 5-6 баллов (индекс Kp). Это соответствует уровню G1 (слабая буря) и G2 (умеренная).

Наиболее заметное влияние возможно в утренние и дневные часы. К вечеру активность, вероятно, пойдет на спад, однако отдельные колебания магнитного поля сохранятся.

Что такое магнитные бури и почему они опасны?

Магнитная буря – это возмущение магнитного поля Земли, вызванное вспышками на Солнце и выбросами солнечной плазмы. Когда эти частицы достигают нашей атмосферы, они взаимодействуют с защитным полем планеты, вызывая его колебания.

Для человека это чревато сбоями в работе сердечно-сосудистой и нервной систем. Кровь может становиться более вязкой, замедляется кровоток в мелких сосудах, что ведет к кислородному голоданию тканей. Чаще всего люди жалуются на мигрени, бессонницу, упадок сил или, наоборот, беспричинную тревогу.

Как пережить магнитную бурю без потерь

Чтобы снизить влияние магнитных бурь, специалисты советуют:

больше отдыхать и избегать перегрузок;

пить достаточно воды ;

; ограничить кофе и алкоголь;

по возможности проводить время на свежем воздухе.