Ключевые моменты:

18 мая 2026 ожидается слабая магнитная буря уровня G1.

В течение дня геомагнитная ситуация будет в целом спокойной, но с нестабильными колебаниями.

Наибольшая активность прогнозируется с 18:00 до 21:00, когда Kp-индекс достигнет 5.

После 21:00 магнитная активность будет постепенно снижаться.

Будет ли болеть голова

Почему это происходит? Причиной космических возмущений стал солнечный ветер и отзвук коронального выброса массы, зафиксированный на Солнце еще 16 мая. К счастью, воздействие будет только «касающимся», поэтому буря классифицируется как слабая.

Для большинства людей такие колебания пройдут незаметно. Однако метеозависимые лица и люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями могут почувствовать определенный дискомфорт.

