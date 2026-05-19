Ключевые моменты:

Астросиноптики фиксируют повышенную активность на Солнце в течение всего дня 19 мая.

Космические колебания могут спровоцировать уязвимость у метеозависимых людей.

Врачи рекомендуют минимизировать физические нагрузки и строго соблюдать питьевой режим.

Прогноз магнитных бурь на 19 мая

Во вторник, 19 мая 2026 года, Землю накроет умеренная магнитная буря. Согласно данным спутниковых систем мониторинга космической погоды, К-индекс (показатель геомагнитной активности) в течение суток будет колебаться в пределах 4-5 баллов. Наиболее ощутимый пик солнечного шторма специалисты прогнозируют на утренние и полуденные часы, после чего активность светила начнет постепенно угасать ближе к вечеру.

Что такое магнитные бури и как себя защитить

Магнитные бури – это внутренние возмущения магнитного поля Земли, которые вызывают мощные потоки заряженных частиц, летящих от Солнца после очередных вспышек. Наша планета обладает мощным защитным щитом, однако во время сильных космических выбросов этот баланс временно нарушается. В такие периоды из-за изменения геомагнитного фона у людей может замедляться капиллярный кровоток, что приводит к легкому кислородному голоданию тканей и провоцирует обострение хронических недугов.

Чтобы минимизировать негативное влияние космоса и защитить свой организм, придерживайтесь простых медицинских рекомендаций:

Контролируйте давление: держите под рукой привычные лекарства, если вы страдаете сердечно-сосудистыми заболеваниями;

Пересмотрите меню: откажитесь на эти сутки от жирной, острой пищи, фастфуда , алкоголя и ограничьте потребление крепкого кофе;

, алкоголя и ограничьте потребление крепкого кофе; Пейте чистую воду: чистая вода или травяные чаи помогают поддерживать правильный тонус сосудов;

Снизьте темп: перенесите тяжелые физические тренировки и важные эмоциональные переговоры на более благоприятные дни;

Позаботьтесь о сне: ложитесь спать вовремя и обязательно прогуляйтесь на свежем воздухе перед сном.

