Ключевые моменты:
- Геомагнитная активность 30 января 2026 ожидается в основном спокойной или умеренно повышенной.
- Вероятность классических магнитных бурь низкая (около 20-25 %).
- Метеозависимым людям все же рекомендуется учитывать возможные легкие колебания магнитосферы.
Специалисты по космической погоде и Лаборатория солнечной астрономии указывают, что магнитная обстановка в пятницу будет спокойной: большая часть суток пройдет с низкими значениями индекса геомагнитной активности – в пределах нормальной «зеленой зоны».
Таким образом, для большинства людей пятница пройдет без значительных изменений магнитного поля, но небольшие возмущения все же возможны в первой половине дня.
Что такое магнитные бури и почему о них говорят
Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками и выбросами солнечной плазмы (корональными выбросами массы) или потоками высокоскоростного солнечного ветра. Когда такие потоки достигают нашей планеты, они усиливают электрические токи в магнитосфере, что вызывает колебания ее структуры. Это и называется геомагнитной бурей.
Чем могут быть опасны магнитные бури
Хотя сильные магнитные бури случаются редко, они могут влиять на:
- работу спутниковых и навигационных систем;
- радиосвязь и GPS‑прием;
- электрические сети (в редких случаях);
- самочувствие метеозависимых людей (головная боль, усталость).
Даже небольшие возмущения иногда приводят к некомфортным ощущениям у людей, чувствительных к изменениям погоды и окружающей среды.
Как пережить дни магнитных бурь без ущерба для здоровья
- Перенесите важные переговоры и тяжелые тренировки в спортзале на другой день.
- Людям с гипертонией важно иметь под рукой назначенные препараты.
- Замените крепкий кофе и алкоголь чистой водой или травяным чаем (мята, ромашка).
- Постарайтесь выспаться (не менее 7-8 часов) и провести хотя бы 30 минут на свежем воздухе.
- Принимайте контрастный душ – он поможет сосудам быстрее адаптироваться к изменениям внешней среды.