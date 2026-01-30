Ключевые моменты:

Геомагнитная активность 30 января 2026 ожидается в основном спокойной или умеренно повышенной.

Вероятность классических магнитных бурь низкая (около 20-25 %).

Метеозависимым людям все же рекомендуется учитывать возможные легкие колебания магнитосферы.

Специалисты по космической погоде и Лаборатория солнечной астрономии указывают, что магнитная обстановка в пятницу будет спокойной: большая часть суток пройдет с низкими значениями индекса геомагнитной активности – в пределах нормальной «зеленой зоны».

Таким образом, для большинства людей пятница пройдет без значительных изменений магнитного поля, но небольшие возмущения все же возможны в первой половине дня.

Что такое магнитные бури и почему о них говорят

Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками и выбросами солнечной плазмы (корональными выбросами массы) или потоками высокоскоростного солнечного ветра. Когда такие потоки достигают нашей планеты, они усиливают электрические токи в магнитосфере, что вызывает колебания ее структуры. Это и называется геомагнитной бурей.

Чем могут быть опасны магнитные бури

Хотя сильные магнитные бури случаются редко, они могут влиять на:

работу спутниковых и навигационных систем;

радиосвязь и GPS‑прием;

электрические сети (в редких случаях);

самочувствие метеозависимых людей (головная боль, усталость).

Даже небольшие возмущения иногда приводят к некомфортным ощущениям у людей, чувствительных к изменениям погоды и окружающей среды.

Как пережить дни магнитных бурь без ущерба для здоровья

Перенесите важные переговоры и тяжелые тренировки в спортзале на другой день.

Людям с гипертонией важно иметь под рукой назначенные препараты.

Замените крепкий кофе и алкоголь чистой водой или травяным чаем (мята, ромашка).

Постарайтесь выспаться (не менее 7-8 часов) и провести хотя бы 30 минут на свежем воздухе.

Принимайте контрастный душ – он поможет сосудам быстрее адаптироваться к изменениям внешней среды.