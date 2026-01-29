Ключевые моменты:

Планируют расширение 5G на юге, включая Одессу.

Сверхбыстрый интернет без медленных соединений, минимальная задержка сигнала по сравнению с 4G.

Тестирование продлится до декабря 2026 года.

В настоящее время действует 35 базовых станций 5G в Украине.

5G уже тестируют в Украине

В Украине тестируют технологию 5G для повышения скорости и стабильности интернета. Пилотный проект запустили в Бородянке Киевской области, после успешного старта во Львове. Соответственно, дальше планируют разворачивать сеть на юге, включая Одессу.

В целом, внедрение сети 5G в Одессе обещает сверхбыстрый мобильный интернет с низкой задержкой по сравнению с 4G. Добавим, что тестирование будет продолжаться до декабря 2026 года. За этот период будут проверяться совместимость с военными системами, спрос пользователей. Также будут готовиться лицензии и аукционы на частоты после военного положения.

Стоит отметить, что в Украине уже есть 35 базовых станций 5G, а совместимые смартфоны имеют более 25% украинцев.

Также читайте: Можно ли заряжать ноутбуки и зарядные станции в «Пунктах незламности» Одессы: официальное разъяснение.