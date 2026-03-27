27 марта ожидается слабая магнитная буря уровня G1 с колебаниями активности в течение дня.

Метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия.

Врачи советуют снизить нагрузки, высыпаться и следить за режимом.

Прогноз магнитных бурь на 27 марта

По прогнозам специалистов, сегодня ожидается преимущественно спокойная геомагнитная обстановка. Тем не менее, возможны кратковременные возмущения магнитного поля Земли уровня G1 (слабая буря).

В течение дня магнитосфера будет колебаться: периоды спокойствия могут сменяться всплесками активности. Наиболее чувствительными к таким изменениям могут оказаться люди с хроническими заболеваниями, а также пожилые и метеозависимые.

Что такое магнитные бури и чем они опасны?

Магнитные бури – это колебания магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Они могут влиять на работу связи, навигационных систем, а также на самочувствие людей.

Во время геомагнитных возмущений некоторые люди жалуются на головную боль, слабость, скачки давления, раздражительность и ухудшение сна.

Как защититься в опасные дни?

Чтобы снизить влияние магнитных бурь, специалисты советуют:

соблюдать режим сна и отдыха;

избегать переутомления и стрессов;

пить больше воды;

ограничить кофе и алкоголь;

при необходимости – держать под рукой назначенные врачом лекарства.

