Ключевые моменты:

Пробу Манту заменят тестом на высвобождение гамма-интерферона

Новая диагностика будет внедряться по всей Украине с апреля

Срок лечения туберкулеза сократился до 6–9 месяцев

Диагностика туберкулеза в Украине: отказ от пробы Манту

В Украине стартует постепенный переход на новые методы выявления туберкулеза. Об этом сообщил генеральный директор Центра общественного здоровья Владимир Курпита по случаю Всемирного дня борьбы с этим заболеванием.

Речь идет о внедрении теста на высвобождение гамма-интерферона. Он считается более точным, особенно при диагностике туберкулеза у детей. Также планируется переход к более чувствительным кожным тестам, которые позволяют лучше выявлять заболевание.

Программа начнет действовать уже с апреля и охватит все регионы страны.

Лечение туберкулеза в Украине: сроки и эффективность

Помимо диагностики, в стране изменились и подходы к лечению туберкулеза. По словам руководителя национальной программы иммунизации Минздрава Александра Заики, курс терапии теперь длится 6–9 месяцев вместо прежних полутора лет.

Это уже дало положительные результаты: уровень выздоровления вырос с 50% в 2017 году до 72–75%. Большинство пациентов — около 70% — проходят лечение амбулаторно.

Пациентам также предоставляется медико-социальная поддержка: им помогают соблюдать режим приема лекарств, оказывают консультационную помощь и содействуют в решении бытовых вопросов, в том числе восстановлении документов для внутренне перемещенных лиц. Сейчас такую поддержку получают около 67% больных.

Диагностика и лечение туберкулеза в Украине остаются бесплатными. Вакцинацию детям проводят уже в первый день жизни.

Напомним, с 1 января 2026 года в Украине обновили Национальный календарь прививок. Вакцинация от ВПЧ для девочек 12–13 лет стала обязательной, а прививки от полиомиелита теперь делают только инактивированной вакциной.