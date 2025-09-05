Ключевые моменты
- В пятницу, 5 сентября, существенных магнитных бурь на Земле не ожидается.
Сегодня ожидается геомагнитная активность с К-индексом 2, что соответствует слабым магнитным волнениям, не способным влиять на самочувствие людей, сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.
Магнитные бури могут влиять на самочувствие даже здоровых людей, а особенно — на тех, кто страдает от хронических заболеваний, чувствительных к перепадам давления, стресса или метеозависимости. Может ощущаться:
- Головная боль, давление в висках
- Нарушения сна, бессонница
- Снижение концентрации, усталость
- Учащенное сердцебиение, скачки давления
- Тревожность, раздражительность или подавленность
Советы медиков:
- Пейте больше чистой воды, чтобы поддерживать водный баланс;
- Уменьшите потребление кофе, чая и алкоголя;
- Избегайте перегрева, чрезмерных физических нагрузок.
- Старайтесь есть легкую пищу: овощи, каши, орехи, продукты с магнием и калием;
- Избегайте переедания и фастфуда;
- При проблемах с давлением, сердцем или сосудами — держите при себе назначенные врачом препараты;
- Следите за артериальным давлением.