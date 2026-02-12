Ключевые моменты:

12 февраля магнитных бурь на Земле не ожидается;

За последние сутки на Солнце зафиксировали 9 вспышек;

Уже 13 февраля возможен рост геомагнитной активности вплоть до уровня слабой бури (Kp 5).

Магнитные бури 12 февраля: прогноз и уровень активности

По данным астрономов, за последние сутки солнечная активность оставалась низкой. На Солнце произошло шесть вспышек класса C — они практически не влияют на Землю. Также зарегистрированы три вспышки класса M, самая сильная из которых достигла уровня М1.3.

В четверг, 12 февраля, магнитосфера Земли будет преимущественно спокойной. Индекс геомагнитной активности Kp прогнозируется в пределах 0.7–2.0, что соответствует спокойному состоянию. Существенных магнитных бурь или даже заметных возмущений не ожидается.

В течение дня возможны лишь незначительные колебания магнитного поля. Обычно они не оказывают серьезного влияния ни на работу техники, ни на самочувствие людей.

Тем не менее специалисты отмечают, что сохраняется вероятность более мощных вспышек, включая вспышки X-класса. Кроме того, 13 февраля прогнозируется усиление геомагнитной активности — возможна буря уровня Kp 5.

Индекс Kp и что он означает

Kp 0–2 — магнитосфера спокойна.

Kp 3–4 — умеренные колебания, возможны слабые последствия для техники и самочувствия.

Kp 5 и выше — геомагнитная буря, при которой могут возникать перебои в навигации и связи, а метеочувствительные люди могут ощущать ухудшение самочувствия.

Рекомендации во время магнитных бурь

В периоды повышенной солнечной активности специалисты советуют:

поддерживать водный баланс;

избегать чрезмерных физических нагрузок;

внимательно следить за самочувствием;

проверять обновления прогнозов космической погоды, так как ситуация может быстро меняться.

Таким образом, 12 февраля 2026 года геомагнитная обстановка будет относительно спокойной, однако уже на следующий день возможны более выраженные магнитные возмущения. Людям, чувствительным к изменениям погоды, стоит быть внимательнее к своему состоянию.

