Ключевые моменты:
- 21 апреля – спокойная космическая погода, без настоящей магнитной бури, лишь легкие колебания.
- Пик активности: с 06:00 до 09:00.
- Возможные симптомы: Легкая головная боль, сонливость, усталость, смены настроения.
Когда ждать пика?
Наиболее активным будет утро. Согласно прогнозам, легкое «возмущение» магнитного поля придется на время с 06:00 до 09:00 утра. В остальной день ситуация будет еще более стабильной.
Как это повлияет на нас? Большинство людей вообще ничего не почувствуют. Однако те, кто очень чувствительно реагирует на изменения погоды, могут заметить:
- легкая головная боль или ощущение «тяжелой» головы;
- желание дольше поспать или скорую усталость;
- небольшие смены настроения.
Простые советы для хорошего самочувствия
Поскольку никакого «шторма» нет, подготовка очень проста:
- Хорошо выспитесь – это лучшая защита для организма.
- Пейте воду вместо лишней чашки крепкого кофе.
- Не перегружайте себя делами с самого утра, если чувствуете вялость.
- Прогуляйтесь на свежем воздухе вечером – это поможет успокоить нервную систему.
