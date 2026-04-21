магнитные бури

Ключевые моменты:

  • 21 апреля – спокойная космическая погода, без настоящей магнитной бури, лишь легкие колебания.
  • Пик активности: с 06:00 до 09:00.
  • Возможные симптомы: Легкая головная боль, сонливость, усталость, смены настроения.

Когда ждать пика?

Наиболее активным будет утро. Согласно прогнозам, легкое «возмущение» магнитного поля придется на время с 06:00 до 09:00 утра. В остальной день ситуация будет еще более стабильной.

Как это повлияет на нас? Большинство людей вообще ничего не почувствуют. Однако те, кто очень чувствительно реагирует на изменения погоды, могут заметить:

  • легкая головная боль или ощущение «тяжелой» головы;
  • желание дольше поспать или скорую усталость;
  • небольшие смены настроения.

Простые советы для хорошего самочувствия

Поскольку никакого «шторма» нет, подготовка очень проста:

  1. Хорошо выспитесь – это лучшая защита для организма.
  2. Пейте воду вместо лишней чашки крепкого кофе.
  3. Не перегружайте себя делами с самого утра, если чувствуете вялость.
  4. Прогуляйтесь на свежем воздухе вечером – это поможет успокоить нервную систему.

