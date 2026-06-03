Ключевые моменты:

Морская вода остается слишком прохладной для удобного купания.

Пляжный сезон не начался из-за низкой температуры моря.

В Одессе прогнозируется облачная погода с прояснениями и кратковременные дожди.

Пляжный сезон откладывается

Несмотря на начало календарного лета, морская вода у побережья Одессы остается прохладной. По данным синоптиков, 3 июня температура воды в Черном море составит 14–15°C.

Как вы понимаете, такие показатели пока не способствуют комфортному пляжному отдыху и купанию. Особенно прохладной вода может казаться на фоне ветреной погоды и отсутствия подлинного летнего тепла.

Кроме того, в среду в Одессе прогнозируется облачность с прояснениями и кратковременные дожди. Температура воздуха днем ​​поднимется до 18–20°C, а юго-восточный ветер будет достигать 9–14 м/с.

Поэтому тем, кто планирует отдых у моря, следует учесть, что вода остается холодной, а погодные условия больше напоминают конец весны, чем начало летнего сезона.

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