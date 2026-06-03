Ключевые моменты:
- Морская вода остается слишком прохладной для удобного купания.
- Пляжный сезон не начался из-за низкой температуры моря.
- В Одессе прогнозируется облачная погода с прояснениями и кратковременные дожди.
Пляжный сезон откладывается
Несмотря на начало календарного лета, морская вода у побережья Одессы остается прохладной. По данным синоптиков, 3 июня температура воды в Черном море составит 14–15°C.
Как вы понимаете, такие показатели пока не способствуют комфортному пляжному отдыху и купанию. Особенно прохладной вода может казаться на фоне ветреной погоды и отсутствия подлинного летнего тепла.
Кроме того, в среду в Одессе прогнозируется облачность с прояснениями и кратковременные дожди. Температура воздуха днем поднимется до 18–20°C, а юго-восточный ветер будет достигать 9–14 м/с.
Поэтому тем, кто планирует отдых у моря, следует учесть, что вода остается холодной, а погодные условия больше напоминают конец весны, чем начало летнего сезона.
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