Ключевые моменты:

  • Самое опасное время: с 03:00 до 09:00 (Kp 6–7).
  • Сильная магнитная буря, которая к вечеру ослабеет до слабой.
  • Главные риски: головная боль, скачки давления, сбои в работе GPS и радиосвязи.
  • Ограничьте употребление кофеина и пейте больше воды.

Когда ждать пика?

Самым трудным периодом суток станет раннее утро. По расчетам ученых, в промежутке между 03:00 и 06:00 по Киеву уровень геомагнитного возмущения (Kp-индекс) достигнет 7 баллов, что соответствует уровню сильной магнитной бури класса G3.

В течение дня интенсивность будет постепенно снижаться:

  • С 09:00 до 12:00 активность будет оставаться высокой (около 6 баллов).
  • После обеда ситуация стабилизируется, а индекс Kp упадет до 4-5 баллов.
  • Поздним вечером (после 21:00) возможно краткое возвращение к слабой буре (5 баллов), после чего магнитосфера начнет успокаиваться.

Магнитная буря такой силы способна влиять не только на самочувствие людей, но и на работу чувствительной электроники, навигации и радиосвязи. Что касается человеческого организма, то больше «достанется» сердечно-сосудистой и нервной системам.

Метеозависимые люди могут чувствовать:

  • Сильная головная боль или тяжесть в висках.
  • Резкие колебания АД.
  • Общую слабость, раздражительность и снижение концентрации.
  • Нарушение сна и безосновательная тревожность.

Чтобы снизить негативное влияние космоса, специалисты советуют заранее подготовить организм. Лучшая стратегия — избегать лишних стрессов и физических перегрузок

Читайте также: Отдых у самого моря в 2026: во сколько обойдется проживание в Затоке  

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Ещё по теме