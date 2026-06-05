Ключевые моменты:
- Самое опасное время: с 03:00 до 09:00 (Kp 6–7).
- Сильная магнитная буря, которая к вечеру ослабеет до слабой.
- Главные риски: головная боль, скачки давления, сбои в работе GPS и радиосвязи.
- Ограничьте употребление кофеина и пейте больше воды.
Когда ждать пика?
Самым трудным периодом суток станет раннее утро. По расчетам ученых, в промежутке между 03:00 и 06:00 по Киеву уровень геомагнитного возмущения (Kp-индекс) достигнет 7 баллов, что соответствует уровню сильной магнитной бури класса G3.
В течение дня интенсивность будет постепенно снижаться:
- С 09:00 до 12:00 активность будет оставаться высокой (около 6 баллов).
- После обеда ситуация стабилизируется, а индекс Kp упадет до 4-5 баллов.
- Поздним вечером (после 21:00) возможно краткое возвращение к слабой буре (5 баллов), после чего магнитосфера начнет успокаиваться.
Магнитная буря такой силы способна влиять не только на самочувствие людей, но и на работу чувствительной электроники, навигации и радиосвязи. Что касается человеческого организма, то больше «достанется» сердечно-сосудистой и нервной системам.
Метеозависимые люди могут чувствовать:
- Сильная головная боль или тяжесть в висках.
- Резкие колебания АД.
- Общую слабость, раздражительность и снижение концентрации.
- Нарушение сна и безосновательная тревожность.
Чтобы снизить негативное влияние космоса, специалисты советуют заранее подготовить организм. Лучшая стратегия — избегать лишних стрессов и физических перегрузок
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