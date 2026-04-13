Ключевые моменты:

Школьники 1–11 классов ездят бесплатно в электротранспорте.

Подтверждение — через приложение «Мрія» или школьную справку.

Уже более 5 300 детей используют цифровой ID, а 28,5 тыс. — бумажные документы.

Бесплатный проезд школьников в Одессе: как работает льгота

В Одессе школьники с 1 по 11 класс имеют право на бесплатный проезд в городских трамваях и троллейбусах до завершения военного положения. Об этом напоминают в городской военной администрации.

Чтобы воспользоваться льготой, ребенку достаточно предъявить цифровой документ «Мрія-ID» в мобильном приложении. На данный момент город постепенно подключается к национальной экосистеме: уже 28 школ интегрированы в систему, еще 87 подали заявки. Более 5300 учеников активно пользуются электронными идентификаторами.

Что делать, если школа не подключена к системе «Мрія»?

Для тех учебных заведений, которые еще находятся в процессе регистрации, действует переходный период. Ребенок имеет полное право на бесплатный проезд по бумажному документу. На сегодня такие справки уже получили более 28,5 тысячи детей.

Чтобы оформить подтверждение, родителям нужно обратиться в администрацию школы. В справке должны быть указаны:

фамилия, имя и отчество ребенка;

дата рождения;

номер школы и класс;

дата выдачи документа.

Важно: Справка без вклеенной фотографии ребенка считается недействительной. Если у вашего школьника до сих пор нет ни цифрового ID, ни бумажного документа, администрация обязана выдать его по первому требованию родителей.

Напомним, решение о бесплатном проезде для школьников было принято исполкомом и вступило в силу с 1 января 2026 года. Льгота будет действовать до окончания военного положения.

