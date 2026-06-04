Ключевые моменты:

Сегодня, 4 июня, на Земле ожидается слабая солнечная активность.

В течение суток ожидается повышенный геомагнитный фон с кратковременными возмущениями.

Метеозависимым людям рекомендуется избегать перегрузок и соблюдать режим сна.

Прогноз на 4 июня: буря уходит

Согласно актуальным данным Центра прогнозирования космической погоды (NOAA), в течение суток ожидается слабая солнечная активность, а возмущения магнитосферы не превысят умеренных 4 баллов (K-индекс 4), что соответствует «желтому» уровню. Магнитное поле планеты постепенно возвращается к безопасной «зеленой» зоне, в которую окончательно войдет уже к пятнице, 5 июня.

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Специалисты отмечают, что влияние на самочувствие большинства людей будет минимальным. Однако чувствительные к изменениям погоды люди могут ощущать усталость, сонливость, головную боль или перепады артериального давления.

Что такое магнитные бури

Магнитная буря – это возмущение магнитного поля Земли, которое возникает из-за вспышек на Солнце и потоков заряженных частиц, достигающих нашей планеты. Для оценки геомагнитной активности используется индекс Kp от 0 до 9. Значения до 4 баллов считаются нормальными или слабо возмущенными, а магнитная буря начинается с уровня Kp 5 и выше.

Как защититься во время магнитных бурь

Во время периодов повышенной геомагнитной активности врачи рекомендуют:

соблюдать режим сна и отдыха;

пить достаточное количество воды;

сократить употребление кофе и алкоголя;

избегать стрессов и чрезмерных физических нагрузок;

чаще бывать на свежем воздухе;

людям с хроническими заболеваниями контролировать артериальное давление и выполнять рекомендации врача.

Специалисты напоминают, что прогнозы космической погоды могут уточняться несколько раз в сутки, поэтому геомагнитная обстановка способна меняться в зависимости от солнечной активности.

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