Ключевые моменты:

30 июля ожидается магнитная буря среднего уровня.

При таком уровне геомагнитной активности у метеозависимых людей возможны головная боль, усталость и повышенный стресс.

Чтобы легче перенести влияние магнитной бури, рекомендуется хорошо высыпаться, пить больше воды, избегать стрессов и чрезмерных физических нагрузок.

Людям с хроническими заболеваниями советуют больше отдыхать и держать под рукой необходимые лекарства.

Какой будет магнитная буря 30 июля

По данным специалистов, 30 июля прогнозируется солнечная активность с К-индексом 4. Это средний уровень геомагнитной активности, который может сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

Для сравнения, 29 июля К-индекс составлял 3,1, что соответствует слабой магнитной буре. При этом сильными считаются магнитные бури с К-индексом 5 и выше.

Во время магнитных бурь у некоторых людей могут возникать головная боль, усталость, сонливость, раздражительность или ощущение стресса. Это связано с изменениями атмосферного давления, которые сопровождают геомагнитную активность.

Специального лечения от воздействия магнитных бурь не существует, однако при необходимости неприятные симптомы можно облегчить привычными средствами.

Читайте также: В Одессе проверили морскую воду: где можно безопасно купаться