Ключевые моменты:

При подрыве первого авто водитель получил легкие травмы.

При втором взрыве погиб 51-летний таксист, его пассажирка ранена.

Подозреваемых — троих жителей Одесчины — вычислили и задержали всего за сутки.

Злоумышленники закладывали самодельные взрывные устройства по указке кураторов из мессенджеров.

Фигурантам сообщили о подозрении в терактах (ст. 258 УК Украины).

Два теракта за день в Одессе: кто совершил

Несколько дней назад Одессу потрясли два подрыва легковых автомобилей:

Первый взрыв произошел утром в Пересыпском районе. 49-летний одессит выезжал с парковки возле дома, когда под его машиной сработало самодельное взрывное устройство. Мужчина получил незначительные травмы.

Второй взрыв прогремел вечером того же дня в Киевском районе. Был подван автомобиль 51-летнего таксиста, который вез пассажирку. В результате детонации оба получили тяжелые ранения, водитель скончался от полученных травм.

В ходе масштабной совместной операции уголовного розыска, аналитиков ГУНП в Одесской области и Управления СБУ региона правоохранители за 24 часа установили личности и задержали троих фигурантов (один из них уже имел судимость).

Следствие установило, что задержанные были завербованы через популярный мессенджер. По инструкциям кураторов они закладывали СВУ под днища автомобилей и дистанционно приводили их в действие. За выполнение «заказов» им обещали денежное вознаграждение, однако обещанных выплат исполнители так и не получили.

Квалификация и грозящие сроки

Как установило следствие, исполнители терактов были завербованы через популярный мессенджер в июне этого года:

Двое 18-летних юношей (исполнители первого теракта) установили в кустах напротив автомобиля военного замаскированную видеокамеру. Забрав из другого тайника взрывчатку с пультом дистанционного управления, один из них закрепил её со стороны водительского сиденья.

32-летний житель Черноморска (исполнитель второго теракта) приобрёл мопед Honda, установил в его багажнике мобильный телефон с павербанком и припарковал напротив дома жертвы для круглосуточного онлайн-наблюдения. Взрывчатку он забрал из заранее подготовленного тайника в районе мемориала «411-я батарея», закрепил её под днищем авто такси и передал куратору ссылку для отслеживания геолокации.

Следователи квалифицировали действия подозреваемых по ч. 2 и ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Одному из фигурантов грозит высшая мера — пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Двум другим – до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается, задержанным выбирают меры пресечения.

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