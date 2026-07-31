Ключевые моменты:
- 31 июля прогнозируется повышенная геомагнитная активность.
- Возможны недомогание, головная боль и перепады давления у метеозависимых людей.
- Большинству людей магнитные бури серьезного вреда не причиняют.
- Врачи советуют избегать переутомления и соблюдать питьевой режим.
Каким будет геомагнитный фон 31 июля
По предварительным прогнозам специалистов по космической погоде, в пятницу сохранится повышенная геомагнитная активность, связанная с воздействием солнечных выбросов, достигших Земли в конце июля. Несмотря на это, сильной и продолжительной магнитной бури пока не ожидается – ситуация будет оставаться переменчивой и может корректироваться по мере поступления новых данных.
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Что такое магнитные бури и почему о них говорят
Магнитная буря – это реакция магнитного поля Земли на всплески солнечной активности. Когда от Солнца приходят потоки заряженных частиц, они взаимодействуют с магнитосферой нашей планеты, вызывая геомагнитные возмущения.
Большинство людей практически не замечают таких изменений. Однако у некоторых в этот период могут появиться головная боль, слабость, сонливость, раздражительность, ухудшение концентрации внимания или перепады артериального давления.
Как помочь организму в дни магнитных бурь
В дни повышенной геомагнитной активности врачи рекомендуют соблюдать простые правила:
- хорошо высыпаться;
- пить больше чистой воды;
- не злоупотреблять кофе, алкоголем и жирной пищей;
- по возможности избегать сильных физических и эмоциональных перегрузок;
- больше времени проводить на свежем воздухе.
Людям с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертонией стоит внимательнее следить за самочувствием и не забывать о назначенных врачом лекарствах. Даже если вы не считаете себя метеозависимым, полноценный отдых и умеренная активность помогут легче перенести период повышенной солнечной активности.
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