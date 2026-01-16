Ключевые моменты:
- Геомагнитная активность ожидается на уровне 2 баллов по шкале Kp — это «спокойный» уровень.
- Вероятность бурь и вспышек на Солнце минимальна.
- Влияние на метеочувствительных людей маловероятно, но возможно.
Прогноз магнитных бур на 16 января 2026
Специалисты по космической погоде отмечают, что 16 января будет преобладать низкий уровень геомагнитной активности. Индекс Kp — около 2 баллов, что указывает на спокойное состояние магнитосферы. Это значит, что радиосвязь, GPS, электросети и здоровье большинства людей останутся вне зоны риска.
Также не зафиксировано признаков приближающихся корональных выбросов или вспышек, которые могли бы вызвать магнитные возмущения.
Влияние на метеозависимых: стоит ли беспокоиться?
Даже при отсутствии бурь некоторые метеочувствительные люди могут почувствовать легкое недомогание. Возможны усталость, головные боли, рассеянность или нарушения сна. Врачи рекомендуют:
- следить за водным балансом,
- избегать перегрузок и стрессов,
- поддерживать режим сна и отдыха.
Особенно внимательно к своему состоянию стоит относиться людям с хроническими заболеваниями. При ухудшении самочувствия — обратиться к врачу.
Хотя 16 января пройдет спокойно, в середине и конце месяца возможны периоды умеренной активности. Поэтому рекомендуется следить за обновлениями прогнозов.