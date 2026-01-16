магнитные бури

Ключевые моменты:

  • Геомагнитная активность ожидается на уровне 2 баллов по шкале Kp — это «спокойный» уровень.
  • Вероятность бурь и вспышек на Солнце минимальна.
  • Влияние на метеочувствительных людей маловероятно, но возможно.

Прогноз магнитных бур на 16 января 2026

Специалисты по космической погоде отмечают, что 16 января будет преобладать низкий уровень геомагнитной активности. Индекс Kp — около 2 баллов, что указывает на спокойное состояние магнитосферы. Это значит, что радиосвязь, GPS, электросети и здоровье большинства людей останутся вне зоны риска.

Также не зафиксировано признаков приближающихся корональных выбросов или вспышек, которые могли бы вызвать магнитные возмущения.

Влияние на метеозависимых: стоит ли беспокоиться?

Даже при отсутствии бурь некоторые метеочувствительные люди могут почувствовать легкое недомогание. Возможны усталость, головные боли, рассеянность или нарушения сна. Врачи рекомендуют:

  • следить за водным балансом,
  • избегать перегрузок и стрессов,
  • поддерживать режим сна и отдыха.

Особенно внимательно к своему состоянию стоит относиться людям с хроническими заболеваниями. При ухудшении самочувствия — обратиться к врачу.

Хотя 16 января пройдет спокойно, в середине и конце месяца возможны периоды умеренной активности. Поэтому рекомендуется следить за обновлениями прогнозов.

