Ключевые моменты:

Геомагнитная активность ожидается на уровне 2 баллов по шкале Kp — это «спокойный» уровень.

Вероятность бурь и вспышек на Солнце минимальна.

Влияние на метеочувствительных людей маловероятно, но возможно.

Прогноз магнитных бур на 16 января 2026

Специалисты по космической погоде отмечают, что 16 января будет преобладать низкий уровень геомагнитной активности. Индекс Kp — около 2 баллов, что указывает на спокойное состояние магнитосферы. Это значит, что радиосвязь, GPS, электросети и здоровье большинства людей останутся вне зоны риска.

Также не зафиксировано признаков приближающихся корональных выбросов или вспышек, которые могли бы вызвать магнитные возмущения.

Влияние на метеозависимых: стоит ли беспокоиться?

Даже при отсутствии бурь некоторые метеочувствительные люди могут почувствовать легкое недомогание. Возможны усталость, головные боли, рассеянность или нарушения сна. Врачи рекомендуют:

следить за водным балансом,

избегать перегрузок и стрессов,

поддерживать режим сна и отдыха.

Особенно внимательно к своему состоянию стоит относиться людям с хроническими заболеваниями. При ухудшении самочувствия — обратиться к врачу.

Хотя 16 января пройдет спокойно, в середине и конце месяца возможны периоды умеренной активности. Поэтому рекомендуется следить за обновлениями прогнозов.