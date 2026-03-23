Магнитная буря, вспышка на Солнце

Ключевые моменты:

  • Магнитная буря уровня G3 продолжается и пойдет на спад 23 марта.
  • Причина — выбросы солнечной массы и усиление солнечного ветра.
  • В такие дни возможны головные боли, усталость и скачки давления.

Магнитная буря 23 марта: прогноз

Ученые Центра прогнозирования космической погоды США (NOAA SWPC) сообщили, что из-за выбросов корональной массы Солнца на Земле наблюдаются сильные геомагнитные возмущения. Сейчас буря достигла уровня G3 — это достаточно высокий показатель.

По прогнозам, повышенная активность сохранялась в течение 21–22 марта и связана не только с солнечными выбросами, но и с периодом весеннего равноденствия.

23 марта буря начнет ослабевать и снизится до уровня G2. Однако геомагнитная активность всё ещё останется повышенной — ожидается К-индекс около 5,5.

Как магнитная буря влияет на самочувствие

Магнитная буря — это своеобразный «ответ» магнитного поля Земли на мощные вспышки на Солнце и порывы солнечного ветра. Когда поток заряженных частиц врезается в атмосферу нашей планеты, это вызывает временный хаос в геомагнитном поле.

Для организма это может стать стрессом. Даже у здоровых людей могут появляться такие симптомы:

  • головная боль или мигрень,
  • сильная усталость,
  • раздражительность или апатия,
  • скачки давления и перебои в работе сердца,
  • проблемы с концентрацией.

Как пережить магнитную бурю

Медики советуют в такие дни внимательнее относиться к своему здоровью:

  • спать не менее 8 часов,
  • пить больше воды,
  • выбирать лёгкую пищу и отказаться от алкоголя.

Также важно помнить, что солнечная активность меняется постоянно, поэтому стоит следить за прогнозами и своим самочувствием.

