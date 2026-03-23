Ключевые моменты:
- Магнитная буря уровня G3 продолжается и пойдет на спад 23 марта.
- Причина — выбросы солнечной массы и усиление солнечного ветра.
- В такие дни возможны головные боли, усталость и скачки давления.
Магнитная буря 23 марта: прогноз
Ученые Центра прогнозирования космической погоды США (NOAA SWPC) сообщили, что из-за выбросов корональной массы Солнца на Земле наблюдаются сильные геомагнитные возмущения. Сейчас буря достигла уровня G3 — это достаточно высокий показатель.
По прогнозам, повышенная активность сохранялась в течение 21–22 марта и связана не только с солнечными выбросами, но и с периодом весеннего равноденствия.
23 марта буря начнет ослабевать и снизится до уровня G2. Однако геомагнитная активность всё ещё останется повышенной — ожидается К-индекс около 5,5.
Читайте также: В Одессе восстановили исторические двери дома Клеймана на Ланжероновской (фото деталей)
Как магнитная буря влияет на самочувствие
Магнитная буря — это своеобразный «ответ» магнитного поля Земли на мощные вспышки на Солнце и порывы солнечного ветра. Когда поток заряженных частиц врезается в атмосферу нашей планеты, это вызывает временный хаос в геомагнитном поле.
Для организма это может стать стрессом. Даже у здоровых людей могут появляться такие симптомы:
- головная боль или мигрень,
- сильная усталость,
- раздражительность или апатия,
- скачки давления и перебои в работе сердца,
- проблемы с концентрацией.
Как пережить магнитную бурю
Медики советуют в такие дни внимательнее относиться к своему здоровью:
- спать не менее 8 часов,
- пить больше воды,
- выбирать лёгкую пищу и отказаться от алкоголя.
Также важно помнить, что солнечная активность меняется постоянно, поэтому стоит следить за прогнозами и своим самочувствием.
Напомним, в Одессе запустили отслеживание социальных автобусов, но увидеть можно не все машины на маршрутах.