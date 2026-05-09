Ключевые моменты:
- 9 мая сильной магнитной бури не предсказывают.
- Наибольшее возмущение ожидается ночью и утром.
- После обеда магнитная активность начнет спадать.
- Метеозависимые люди могут почувствовать усталость, сонливость и колебания давления.
Утренний пик и вечернее спокойствие
Самое ощутимое возмущение ожидается ночью и утром — в интервале 03:00–06:00 UTC, когда показатель Kp достигнет своего максимума в 3.67. Однако специалисты отмечают: это не соответствует уровню шторма. Настоящие магнитные бури (класса G1) начинаются только тогда, когда индекс достигает отметки 5. Уже после полудня активность начнет постепенно угасать, а самый спокойный период прогнозируют на вечер — с 15:00 до 18:00 UTC.
Следует отметить, что чувствительные к погоде люди могут почувствовать определенные симптомы:
- Легкая усталость или сонливость.
- Незначительное понижение концентрации и работоспособности.
- Колебания АД.
Чтобы минимизировать влияние даже столь незначительных колебаний, эксперты советуют придерживаться простых правил:
Сон – превыше всего: ложитесь спать раньше и обеспечьте себе полноценный отдых.
- Водный баланс: пейте достаточно чистой воды и откажитесь от лишнего кофеина и алкоголя.
- Легкость во всем: замените интенсивные тренировки на прогулки на свежем воздухе и избегайте тяжелой пищи в первой половине дня.
- Эмоциональный контроль: ограничит количество стрессовых разговоров и информационную нагрузку.
В общей сложности 9 мая обещает быть геомагнитно благоприятным днем. Главное — поддерживать позитивный настрой и прислушиваться к своему организму, не приписывая каждое недомогание только «вспышкам на Солнце».
