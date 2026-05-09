Ключевые моменты:

9 мая сильной магнитной бури не предсказывают.

Наибольшее возмущение ожидается ночью и утром.

После обеда магнитная активность начнет спадать.

Метеозависимые люди могут почувствовать усталость, сонливость и колебания давления.

Утренний пик и вечернее спокойствие

Самое ощутимое возмущение ожидается ночью и утром — в интервале 03:00–06:00 UTC, когда показатель Kp достигнет своего максимума в 3.67. Однако специалисты отмечают: это не соответствует уровню шторма. Настоящие магнитные бури (класса G1) начинаются только тогда, когда индекс достигает отметки 5. Уже после полудня активность начнет постепенно угасать, а самый спокойный период прогнозируют на вечер — с 15:00 до 18:00 UTC.

Следует отметить, что чувствительные к погоде люди могут почувствовать определенные симптомы:

Легкая усталость или сонливость.

Незначительное понижение концентрации и работоспособности.

Колебания АД.

Чтобы минимизировать влияние даже столь незначительных колебаний, эксперты советуют придерживаться простых правил:

Сон – превыше всего: ложитесь спать раньше и обеспечьте себе полноценный отдых.

Водный баланс: пейте достаточно чистой воды и откажитесь от лишнего кофеина и алкоголя.

Легкость во всем: замените интенсивные тренировки на прогулки на свежем воздухе и избегайте тяжелой пищи в первой половине дня.

Эмоциональный контроль: ограничит количество стрессовых разговоров и информационную нагрузку.

В общей сложности 9 мая обещает быть геомагнитно благоприятным днем. Главное — поддерживать позитивный настрой и прислушиваться к своему организму, не приписывая каждое недомогание только «вспышкам на Солнце».

