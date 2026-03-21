Ключевые моменты:

В центре Одессы восстановили аутентичные дубовые двери исторического дома Клеймана;

Во время реставрации сохранили оригинальный стиль: воссоздали декор, вернули латунные элементы и обновили механизмы;

Здание имеет богатую историю: здесь работали консульства, телеграф и коммерческие учреждения.

Журналистка «Одесской жизни» Мария Котова посетила дом Клеймана на углу улиц Ланжероновской и Итальянской и сфотографировала, как выглядят его двери после реставрации.

В тексте использованы данные из открытых источников об истории дома Клеймана, в частности исследования одесских краеведов об авторстве архитектора Г. Торричелли и перестройке здания в 1885 году, которую приписывают Д. Мазирову.

Контекст восстановления исторических элементов согласуется с общими подходами к охране культурного наследия, определёнными Законом Украины «Об охране культурного наследия», а также городскими программами сохранения исторической среды Одессы.

Как восстанавливали двери дома Клеймана и что именно удалось сохранить

В Одессе есть вещи, которые возвращаются не просто в городской пространство — они возвращаются в сердце. Именно так произошло с дубовыми дверями дома Клеймана на углу Ланжероновской, 5 и Итальянской, 1 — углового исторического здания в самом центре города, у которого сразу два адреса, словно два лица одной истории.

Здесь завершили не просто ремонт — здесь восстановили память. Глубокий дубовый портал снова держит пространство, как и более века назад. Тяжёлые двери вернули себе свой вес и характер: обновлены петли, воссозданы декоративные элементы, возвращены латунные ручки и накладки, заменено стекло. Даже современные детали — доводчик и электроригельный замок — вписались деликатно, не нарушая ритма старого города.

Это тот редкий случай, когда реставрация — не про новизну, а про точность и уважение.

Сам дом Клеймана — молчаливый свидетель нескольких эпох. Его связывают с архитектором Г. Торричелли, который формировал облик Одессы в период её становления как европейского города. Перестройку 1885 года исследователи приписывают Д. Мазирову — и это уже другая Одесса: деловая, стремительная, наполненная движением и голосами.

В разные годы в этих стенах работали консульства, действовала телеграфная станция, размещались страховые и торговые учреждения. Здесь пересекались маршруты людей, новостей и решений — и, возможно, именно поэтому этот дом так тонко чувствует время.

Сегодня он снова говорит — через детали. Через дерево, которое хранит тепло рук. Через латунь, ловящую свет. Через двери, которые больше не молчат.

И если остановиться на мгновение, прикоснуться к этой восстановленной поверхности — можно почувствовать простую и важную вещь: Одесса помнит. И умеет благодарить…

Фото автора