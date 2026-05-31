Ключевые моменты:

Сегодня, 31 мая, сильных магнитных бурь не ожидается.

Во второй половине дня солнечная активность может вырасти до 4 баллов, что соответствует слабой магнитной буре.

Метеозависимым людям рекомендуют избегать перегрузок и соблюдать режим сна.

Каким будет уровень солнечной активности 31 мая

По прогнозам международных метеорологических центров, в воскресенье, 31 мая 2026 года, геомагнитная обстановка начнет постепенно накаляться. Если в субботу, 30 мая, магнитосфера оставалась относительно спокойной, то в последний день весны показатели солнечной активности поднимутся до 4 баллов (К-индекс 4).

Такой уровень классифицируется как слабая магнитная буря или геомагнитный шлейф. Большинство людей не почувствуют серьезных изменений, однако метеочувствительные граждане, пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями могут столкнуться с легкой утомляемостью, сонливостью или незначительными скачками артериального давления.

Астросиноптики предупреждают: этот воскресный всплеск – лишь подготовка к более ощутимому возмущению, которое накроет Землю в первый день лета, 1 июня.

Тем не менее даже умеренные колебания магнитного поля способны влиять на самочувствие метеочувствительных людей. Некоторые могут столкнуться с головной болью, усталостью, нарушениями сна или перепадами артериального давления.

Что такое магнитные бури и как от них защититься

Магнитные бури возникают из-за вспышек на Солнце и выбросов заряженных частиц, которые достигают магнитного поля Земли и вызывают его возмущение. Наиболее сильные геомагнитные штормы способны влиять не только на самочувствие людей, но и на работу спутниковых систем и средств связи.

Чтобы легче перенести периоды повышенной солнечной активности, врачи советуют:

высыпаться;

избегать стрессов;

пить достаточное количество воды;

не перегружать организм физическими нагрузками.

Людям с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендуют особенно внимательно следить за своим состоянием и соблюдать назначения лечащего врача.

Читайте также: К лету «Укрзалізниця» добавляет поезда в Одессу: что изменится.