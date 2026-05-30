30 мая ожидаются слабые магнитные волнения с К-индексом 3–4.

Ученые допускают вероятность слабой магнитной бури уровня G1.

Метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия.

Магнитные бури в конце мая: прогноз на 30 мая

По данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA, 30 мая на Земле ожидается умеренная геомагнитная активность. Прогнозируется К-индекс 3–4 — это зеленый и желтый уровни, которые считаются относительно спокойными.

При этом специалисты не исключают, что ближе к концу недели скорость солнечного ветра может увеличиться. Из-за этого возможна слабая магнитная буря уровня G1, хотя вероятность такого сценария пока остается невысокой.

Что означает магнитная буря уровня G1

Геомагнитные бури оценивают по шкале от G1 до G5. Уровень G1 считается самым слабым и обычно не создает серьезных проблем ни для техники, ни для людей.

Также ученые используют К-индекс — шкалу от 0 до 9, которая показывает интенсивность геомагнитных колебаний. Показатели 3–4 считаются умеренными, а буря уровня G1 соответствует К-индексу 5.

По предварительным данным, в ближайшие дни магнитосфера Земли останется стабильной без сильных и продолжительных всплесков активности.

Как магнитные бури влияют на самочувствие

Во время магнитных бурь некоторые люди могут жаловаться на:

головную боль;

усталость и сонливость;

перепады настроения;

проблемы со сном;

снижение концентрации.

Чаще всего такие симптомы возникают у метеозависимых людей и тех, кто имеет хронические сердечно-сосудистые заболевания.

Чтобы легче перенести период геомагнитных колебаний, специалисты советуют:

спать не менее 7–8 часов;

пить достаточно воды;

избегать переутомления;

меньше употреблять алкоголь и тяжелую пищу;

чаще бывать на свежем воздухе.

Астрофизики также напоминают, что прогнозы космической погоды могут быстро меняться. Данные о солнечной активности обновляются каждые три часа, поэтому самыми точными считаются прогнозы максимум на сутки вперед.

