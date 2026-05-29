Ключевые моменты:

Два популярных поезда на Одессу — из Харькова и Ковеля — теперь будут ходить ежедневно.

Это стало возможным благодаря передислокации вагонов с менее популярных маршрутов.

Изменения в графике вводятся уже в ближайшее время, билеты уже поступают в продажу.

Изменения в расписании поездов «Укрзалізниці» на лето

Как сообщили в пресс-службе «Укрзалізниці», компания оперативно реагирует на изменения пассажиропотока. В условиях дефицита парка вагонов железнодорожники применяют тактику уменьшения количества вагонов на маршрутах с низким спросом и перебрасывают их на более востребованные рейсы.

Это позволило перевести на ежедневный график 7 пар поездов:

№7/8 Харьков — Одесса

№78/77 Ковель — Одесса

№4/3 Ужгород — Днепр

№86/85 Львов — Запорожье

№128/127 Львов — Кривой Рог, Запорожье

№88/87 Ковель — Днепр

№121/122 Николаев — Киев

Также «Укрзалізниця» возобновляет курсирование поезда №143/144 Сумы — Рахов.

Продажа билетов открывается в соответствии с датами курсирования. Глубина продажи билетов зависит от конкретного направления и составляет 20-5 суток до даты отправления, отметили в Укрзалізниці.

Билеты доступны в официальном приложении «Укрзалізниця», на сайте booking.uz.gov.ua и в кассах вокзалов.

