Ключевые моменты:

Причина бури — солнечный ветер и последствия вспышки на Солнце от 15 октября.

Уровень активности — возможны возмущения до G1, что считается слабой, но ощутимой бурей.

Риски для здоровья — головные боли, утомляемость, скачки давления и другие симптомы.

Магнитная буря 20 октября 2025: чего ждать

По данным NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований США), 20 октября ожидается геомагнитная активность с К-индексом 3,7. Это соответствует уровню G1 — слабая магнитная буря. Хотя это не самый мощный показатель, он всё же может вызывать дискомфорт у чувствительных людей.

Причиной бури стал поток солнечного ветра, который достиг Земли после образования корональной дыры на Солнце. Также влияет выброс корональной массы, произошедший 15 октября. Несмотря на то, что пик активности уже прошёл, последствия ощущаются и сейчас.

Известно, что G-индекс характеризует интенсивность геомагнитной бури от 1 до 5 и соответствует К-индексу, если добавить 4. То есть, например, бури G1 соответствуют К-индексу 5. К-индекс применяется специалистами для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9.

Влияние магнитной бури на здоровье

Даже при умеренной солнечной активности у некоторых людей возможны следующие симптомы:

головная боль, головокружение;

быстрая утомляемость, вялость, сонливость;

скачки давления;

раздражительность, снижение концентрации;

проблемы со сном.

Особенно остро реагируют на геомагнитные колебания люди с хроническими заболеваниями, пожилые, гипертоники и метеозависимые.

Как пережить магнитную бурю без стресса

Врачи советуют в дни солнечной активности: