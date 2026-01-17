Ключевые моменты:

Слабая буря G1.

Риски для здоровья: метеочувствительные и пожилые люди – будьте внимательны.

Солнечные пятна: 53.

Будьте внимательны

В субботу, 17 января, геомагнитное поле Земли может испытать слабую бурю уровня G1. Такой уровень бури способен вызвать мелкие перебои в электросетях, а также изменить пути миграции птиц и животных. Метеочувствительным людям и пожилым людям следует быть особенно внимательными к своему самочувствию в этот день.

Геомагнитное поле будет в основном спокойным, с возможными незначительными штормами. Солнечная активность низкая, но есть вероятность вспышек M-класса (55%) и даже X-класса (10%).

Вероятность малого геомагнитного шторма: 30%

Вероятность большого геомагнитного шторма: 10%

Количество солнечных пятен: 53

Магнитные бури оказывают влияние на самочувствие людей, повышая риски сердечно-сосудистых проблем. Предупреждения о них позволяют своевременно контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в преддверии таких солнечных событий.

