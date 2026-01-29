Ключевые моменты:
- 29 января сильных магнитных бурь не предвидится;
- Вероятность слабого геомагнитного шторма составляет около 20%.
Магнитные бури 29 января: прогноз солнечной активности
По данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA, в четверг, 29 января, ожидается умеренная солнечная активность. Магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, однако опасных магнитных бурь не ожидается. Такой же прогноз подтверждают специалисты METEOPROG.
За последние сутки активность Солнца оставалась низкой. Было зафиксировано две вспышки класса С — они считаются слабыми и не оказывают заметного влияния на Землю.
Ожидается, что геомагнитное поле в течение дня будет колебаться от спокойного состояния до уровня активного. Солнечная активность сохранится на умеренном уровне, при этом вероятность мощных вспышек X-класса остается минимальной.
Магнитные бури оцениваются по специальной шкале — К-индексу, который варьируется от 2 до 9. Чем выше показатель, тем сильнее воздействие на самочувствие людей, связь и технику. Значение К-индекса 4 считается умеренным и не представляет серьезной опасности для большинства людей. Однако метеочувствительные люди могут испытывать ухудшение самочувствия.
Кто сильнее всего чувствует магнитные бури
Чаще всего на изменения геомагнитного поля реагируют:
- люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями
- гипертоники и гипотоники
- метеозависимые и метеочувствительные
- люди с хронической усталостью
- пожилые
- беременные женщины
- те, кто испытывает длительный стресс или проблемы со сном.
