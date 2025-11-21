Ключевые моменты:

По данным NOAA, солнечная активность остается низкой и существенных магнитных бурь сегодня не ожидается.

Одесская обсерватория НАН Украины допускает возможные кратковременные периоды «штормовой космической погоды».

Специалисты рекомендуют снизить потребление кофе и алкоголя, больше бывать на свежем воздухе, избегать перегрузок и обеспечить качественный сон.

По данным Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США, в течение последних 24 часов солнечная активность оставалась на низком уровне. За прошедшие сутки на Солнце произошло три вспышки класса B и шесть вспышек класса C. А такие вспышки практически не влияют на Землю.

В то же время ученые Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины не исключают в этот день «периоды штормовой космической погоды».

Как влияют на людей магнитные бури

Магнитные бури – естественное явление, которое время от времени дает о себе знать. Даже умеренные бури могут вызвать:

головную боль;

головокружение;

перепады давления;

усталость и сонливость;

раздражительность;

снижение концентрации.

Наиболее чувствительны к геомагнитным колебаниям:

люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями;

гипертоники;

метеозависимые и метеочувствительные;

люди пожилого возраста;

беременные женщины;

пациенты с хроническими неврологическими или эндокринными расстройствами.

Как пережить дни магнитной активности

Стоит отметить, что правильный режим дня и внимательность к своему организму помогут пережить даже сильные магнитные бури без существенных неудобств.

В дни повышенной геомагнитной активности специалисты советуют:

уменьшить употребление кофе и алкоголя;

больше гулять на свежем воздухе;

избегать информационной перегрузки;

обеспечить полноценный сон.

