Ключевые моменты:
- По данным NOAA, солнечная активность остается низкой и существенных магнитных бурь сегодня не ожидается.
- Одесская обсерватория НАН Украины допускает возможные кратковременные периоды «штормовой космической погоды».
- Специалисты рекомендуют снизить потребление кофе и алкоголя, больше бывать на свежем воздухе, избегать перегрузок и обеспечить качественный сон.
По данным Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США, в течение последних 24 часов солнечная активность оставалась на низком уровне. За прошедшие сутки на Солнце произошло три вспышки класса B и шесть вспышек класса C. А такие вспышки практически не влияют на Землю.
В то же время ученые Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины не исключают в этот день «периоды штормовой космической погоды».
Как влияют на людей магнитные бури
Магнитные бури – естественное явление, которое время от времени дает о себе знать. Даже умеренные бури могут вызвать:
- головную боль;
- головокружение;
- перепады давления;
- усталость и сонливость;
- раздражительность;
- снижение концентрации.
Наиболее чувствительны к геомагнитным колебаниям:
- люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
- гипертоники;
- метеозависимые и метеочувствительные;
- люди пожилого возраста;
- беременные женщины;
- пациенты с хроническими неврологическими или эндокринными расстройствами.
Как пережить дни магнитной активности
Стоит отметить, что правильный режим дня и внимательность к своему организму помогут пережить даже сильные магнитные бури без существенных неудобств.
В дни повышенной геомагнитной активности специалисты советуют:
- уменьшить употребление кофе и алкоголя;
- больше гулять на свежем воздухе;
- избегать информационной перегрузки;
- обеспечить полноценный сон.
