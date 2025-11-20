Прогноз погоды в Одессе на 21 ноября
Облачно. Без существенных осадков. Ночью и утром туман.
Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 9-11°С тепла, днем 13-15°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 21 ноября
Облачно. Местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман.
Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 6-11°С тепла, днем 13-18°С.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
Читайте также:
- В дикую природу Одесской области выпустили четырех краснокнижных птиц
- В Одессе создают места для парковки людей с инвалидностью
- Одесский юмор: близнец Януковича и долгожданный свет
Спросить AI: