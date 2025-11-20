Одесса, море, чайки

Прогноз погоды в Одессе на 21 ноября

Облачно. Без существенных осадков. Ночью и утром туман. 

Ветер южный, 9-14 м/с.

Температура ночью 9-11°С тепла, днем 13-15°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 21 ноября

Облачно. Местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман.

Ветер южный, 9-14 м/с.

Температура ночью 6-11°С тепла, днем 13-18°С.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

