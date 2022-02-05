Новости Одессы и Одесской области

Мафы-похитители воды и улица-каприз Пантелеймоновская: главные новости Одессы за 4 февраля

Мафы-похитители воды и улица-каприз Пантелеймоновская: главные новости Одессы за 4 февраля

В пятницу, 4 февраля 2022 года, «Одесская жизнь» освещала такие важные события в Украине, Одессе и Одесской области.

Рецепты

Начали свой день мы с прогулки по Одесской Пантелеймоновской — такой разноликой улице-капризе

Следом было сообщение, что в Одессе установят границы парка «Юбилейный» и защитит ли это морские склоны от застройки

Каждый день отмечаем антирекорды по заболеваемости коронавирусом в Одесской области. И 4 февраля не стало исключением

МАФы оставили без воды несколько тысяч одесситов

На Молдаванке ввели новую схему движения возле Алексеевской площади

Также мы размышляли, как вернуть иностранных студентов одесским университетам

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Редакция ПРОФИЛЬ

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