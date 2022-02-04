«Днепровский стрелок» Артем Рябчук отказался от данных ранее показаний

Боец Нацгвардии Артем Рябчук, который 27 января 2022 года расстрелял своих сослуживцев на днепровском заводе «Южмаш», 3 февраля отказался от всех показаний и теперь утвержлает, что дал их «под принуждением и угрозами».

Адвокат «вне системы» признал стрелка с «Южмаша» потерпевшим

Заявление «днепровского стрелка» опубликовал в своем Телеграм-канале экс-нардеп Игорь Мосийчук.

«Официально отказываюсь от всех показаний и высказываний, сделанных мною раньше – как таких, которые были даны с применением средств психологического давления и в состоянии сильного душевного волнения»,

– сказано в тексте письма.

Также Мосийчук сообщает, что накануне благодаря поддержке некоей «общественности», к делу удалось привлечь адвоката «вне системы» (то есть не государственного). Известно, что им стал Игорь Степанов, который уже успел заявить, что считает своего подопечного потерпевшим.

«С каких пор потерпевшие у нас расстреливают безоружных людей? Пусть даже и тех, с которыми у них, возможно, были конфликты и личная неприязнь. Пусть даже и это было реакцией на неуставные отношения. Рассказывая сразу после задержания о том, как он стрелял в голову безоружной женщине, он, кстати, не выглядел человеком под принуждением и угрозами. А даже улыбался»,

– комментирует произошедшее Телеграм-канал Klymenko Time.

А Игорь Мосийчук в свою очередь отмечает, что «дело приобретает гиперскандальный оборот».

Чем «отличился» Артем Рябчук?

Напомним, 27 января 2022 года на днепровском заводе «Южмаш» военнослужащий Нацгвардии устроил массовый расстрел своих сослуживцев. В результате погибли четверо нацгвардейцев и одна работница завода и еще пять человек получили ранения.

Стрелком оказался уроженец Измаильского района Одесской области Артем Рябчук.

Позже в Госбюро расследований сообщили, что Артем Рябчук сдался правоохранителям самостоятельно, после чего рассказал, как расстреливал людей.

Фото пресс-службы Нацполиции Украины