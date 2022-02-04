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«Днепровский стрелок» Артем Рябчук отказался от данных ранее показаний

«Днепровский стрелок» Артем Рябчук отказался от данных ранее показаний

Боец Нацгвардии Артем Рябчук, который 27 января 2022 года расстрелял своих сослуживцев на днепровском заводе «Южмаш», 3 февраля отказался от всех показаний и теперь утвержлает, что дал их «под принуждением и угрозами».

Адвокат «вне системы» признал стрелка с «Южмаша» потерпевшим

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Заявление «днепровского стрелка» опубликовал в своем Телеграм-канале экс-нардеп Игорь Мосийчук.

«Официально отказываюсь от всех показаний и высказываний, сделанных мною раньше – как таких, которые были даны с применением средств психологического давления и в состоянии сильного душевного волнения»,

– сказано в тексте письма.

Также Мосийчук сообщает, что накануне благодаря поддержке некоей «общественности», к делу удалось привлечь адвоката «вне системы» (то есть не государственного). Известно, что им стал Игорь Степанов, который уже успел заявить, что считает своего подопечного потерпевшим.

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«С каких пор потерпевшие у нас расстреливают безоружных людей? Пусть даже и тех, с которыми у них, возможно, были конфликты и личная неприязнь. Пусть даже и это было реакцией на неуставные отношения.

Рассказывая сразу после задержания о том, как он стрелял в голову безоружной женщине, он, кстати, не выглядел человеком под принуждением и угрозами. А даже улыбался»,

– комментирует произошедшее Телеграм-канал Klymenko Time.

А Игорь Мосийчук в свою очередь отмечает, что «дело приобретает гиперскандальный оборот».

Чем «отличился» Артем Рябчук?

Напомним, 27 января 2022 года на днепровском заводе «Южмаш» военнослужащий Нацгвардии устроил массовый расстрел своих сослуживцев. В результате погибли четверо нацгвардейцев и одна работница завода и еще пять человек получили ранения.

Стрелком оказался уроженец Измаильского района Одесской области Артем Рябчук.

Позже в Госбюро расследований сообщили, что Артем Рябчук сдался правоохранителям самостоятельно, после чего рассказал, как расстреливал людей.

Фото пресс-службы Нацполиции Украины

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Редакция ПРОФИЛЬ

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