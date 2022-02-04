На въезде в Одессу фура смяла легковушку

В ДТП на въезде в Одессу возле торгового центра «Таврия В «Суворовский» пострадали три человека. Два легковых автомобиля остановились на красный сигнал светофора, а вот водитель фуры, ехавшей сзади, затормозить не успел и врезался в стоящую перед ним Dacia.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции в Одесской области.

В сообщении сказано, что сегодня днем водитель грузового автомобиля DAF, двигаясь по Старо-Николаевской дороге в направлении города Одесса, не выбрал безопасную скорость и дистанцию, в результате чего совершил столкновение с автомобилем Dacia, который впереди остановился на красный свет светофора.

От удара Dacia отбросило на автомобиль Skoda.

За медицинской помощью обратились водитель и два пассажира автомобиля Dacia.

Водителя грузовика проверили на содержание алкоголя в крови, медосмотр показал, что он был трезв.

На месте происшествия работал следователь. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Отметим, что в последнее время отмечается большое число дорожно-транспортных происшествий с участием грузовых автомобилей.

Так, 13 января 2022 года, на трассе Одесса-Киев столкнулись два автопоезда. Водителя одного из них спасателям пришлось доставать из кабины с помощью специальных инструментов.

А 22 декабря 2021 года около восьми часов вечера на автодороге Одесса-Вознесенск возле поселка Доброслав столкнулись три автопоезда. Водители двух их них погибли на месте.

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Фото патрульной полиции Одесской области и пресс-центра ГУ Нацполиции в Одесской области

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