Новости Одессы и Одесской области

На въезде в Одессу фура смяла легковушку

На въезде в Одессу фура смяла легковушку

В ДТП на въезде в Одессу возле торгового центра «Таврия В «Суворовский» пострадали три человека. Два легковых автомобиля остановились на красный сигнал светофора, а вот водитель фуры, ехавшей сзади, затормозить не успел и врезался в стоящую перед ним Dacia.

Рецепты

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции в Одесской области.

В сообщении сказано, что сегодня днем водитель грузового автомобиля DAF, двигаясь по Старо-Николаевской дороге в направлении города Одесса, не выбрал безопасную скорость и дистанцию, в результате чего совершил столкновение с автомобилем Dacia, который впереди остановился на красный свет светофора.

От удара Dacia отбросило на автомобиль Skoda.

За медицинской помощью обратились водитель и два пассажира автомобиля Dacia.

Водителя грузовика проверили на содержание алкоголя в крови, медосмотр показал, что он был трезв.

На месте происшествия работал следователь. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Отметим, что в последнее время отмечается большое число дорожно-транспортных происшествий с участием грузовых автомобилей.

Так, 13 января 2022 года, на трассе Одесса-Киев столкнулись два автопоезда. Водителя одного из них спасателям пришлось доставать из кабины с помощью специальных инструментов.

А 22 декабря 2021 года около восьми часов вечера на автодороге Одесса-Вознесенск возле поселка Доброслав столкнулись три автопоезда. Водители двух их них погибли на месте.

Еще новости Одессы о ДТП с фурами:

 Фото патрульной полиции Одесской области и пресс-центра ГУ Нацполиции в Одесской области

Цей матеріал також доступний українською

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Цей матеріал також доступний українською

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить