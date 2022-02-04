«ПриватБанк» начал оформлять цифровые карты для вакцинированных подростков

Подростки, прошедшие полный курс вакцинации от ковид, могут оформить специальные карты для получения «Вовиной тысячи» в «ПриватБанке».
ПриватБанк начал оформление специальных цифровых карточек «єПідтримка» для граждан Украины в возрасте от 14 до 18 лет, получивших «зеленый» COVID-сертификат в приложении «Дія».
Об этом сообщается на сайте банка.
Как открыть карту «єПідтримка» для подростков
Подростки, которые уже являются клиентами банка, могут открыть карту «єПідтримка» за несколько кликов в мобильном банке «Приват24». Для этого надо:
- обновить приложение;
- зайти во вкладку «Кошелек»;
- нажать меню «Добавить» и выбрать карточку «єПідтримка».
Для начисления бонуса за вакцинацию достаточно перейти по ссылке в приложение «Дія» и подать заявку на выплату денег на карту «ПриватБанка».
А если карты «ПриватБанка» у подростка нет?
Если подростку уже исполнилось 14 лет, но он еще не пользуется карточкой «ПриватБанка», ему необходимо пройти идентификацию в любом его отделении. Для этого, как сообщает служба информационной поддержки банка, надо предоставить свидетельство о рождении. После этого остается зарегистрироваться в «Приват24» и оформить карточку «єПідтримка».
Как сообщалось ранее, Уже с 7 февраля 2022 года получить 1000 гривен за вакцинацию от ковид смогут украинские подростки в возрасте от 14 лет.
Согласно решению правительства, полученные деньги можно использовать в сфере образования, в том числе – для оплаты дошкольного и внешкольного образования, занятий в кружках и секциях, питания в столовых студенческих общежитий, приобретения школьных и канцелярских принадлежностей.
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