«ПриватБанк» начал оформлять цифровые карты для вакцинированных подростков

Подростки, прошедшие полный курс вакцинации от ковид, могут оформить специальные карты для получения «Вовиной тысячи» в «ПриватБанке».

ПриватБанк начал оформление специальных цифровых карточек «єПідтримка» для граждан Украины в возрасте от 14 до 18 лет, получивших «зеленый» COVID-сертификат в приложении «Дія».

Об этом сообщается на сайте банка.

Как открыть карту «єПідтримка» для подростков

Подростки, которые уже являются клиентами банка, могут открыть карту «єПідтримка» за несколько кликов в мобильном банке «Приват24». Для этого надо:

обновить приложение;

зайти во вкладку «Кошелек»;

нажать меню «Добавить» и выбрать карточку «єПідтримка».

Для начисления бонуса за вакцинацию достаточно перейти по ссылке в приложение «Дія» и подать заявку на выплату денег на карту «ПриватБанка».

А если карты «ПриватБанка» у подростка нет?

Если подростку уже исполнилось 14 лет, но он еще не пользуется карточкой «ПриватБанка», ему необходимо пройти идентификацию в любом его отделении. Для этого, как сообщает служба информационной поддержки банка, надо предоставить свидетельство о рождении. После этого остается зарегистрироваться в «Приват24» и оформить карточку «єПідтримка».

Как сообщалось ранее, Уже с 7 февраля 2022 года получить 1000 гривен за вакцинацию от ковид смогут украинские подростки в возрасте от 14 лет.

Согласно решению правительства, полученные деньги можно использовать в сфере образования, в том числе – для оплаты дошкольного и внешкольного образования, занятий в кружках и секциях, питания в столовых студенческих общежитий, приобретения школьных и канцелярских принадлежностей.

Читайте также:

Цей матеріал також доступний українською