В Одессе из ТЦ «Афины» выгнали девушку с ДЦП

Охранник выставил из торгового центра на Греческой площади девушку-инвалида. По его словам, она своим видом разговорами пугала людей.

Видеозапись случившегося повилась 3 февраля в одном из одесских телеграм-каналов.

Подпись к видео гласит:

В Одессе разгорелся очередной скандал, в ТЦ Афины на Греческой пришла девушка с ДЦП и ее выгнала охрана по причине, что та пугает людей.

Видео длится чуть более двух минут и на нем запечатлен разговор девушки с охранником.

Пострадавшая задает охраннику вопрос, по какой причине тот вывел ее из магазина. Мужчина отвечает, что его об этом попросила продавец одного из магазинов, потому что девушка якобы «пугает людей» и никто не понимает, что она говорит. Охранник советует ей посещать торговый центр с родителями.

Девушка задаётся резонным вопросом, есть ли документ, запрещающий инвалидам посещать торговые центры: «У вас есть такой документ?»

«Понимаете, вы пугаете людей, люди не понимают, что вы хотите. Даже я не понимаю, что вы хотите. Люди попросили, чтобы вы не мешали», – говорит в ответ охранник.

Получит ли ситуация развитие и будут ли применены какие-либо меры к администрации ТЦ и его охране, пока неизвестно.

Еще похожие новости Одессы:

Коллаж «РБК-Украина», видео ХYDESSA

Цей матеріал також доступний українською