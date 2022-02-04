В Одессе из ТЦ «Афины» выгнали девушку с ДЦП

Охранник выставил из торгового центра на Греческой площади девушку-инвалида. По его словам, она своим видом разговорами пугала людей.
Видеозапись случившегося повилась 3 февраля в одном из одесских телеграм-каналов.
Подпись к видео гласит:
В Одессе разгорелся очередной скандал, в ТЦ Афины на Греческой пришла девушка с ДЦП и ее выгнала охрана по причине, что та пугает людей.
Видео длится чуть более двух минут и на нем запечатлен разговор девушки с охранником.
Пострадавшая задает охраннику вопрос, по какой причине тот вывел ее из магазина. Мужчина отвечает, что его об этом попросила продавец одного из магазинов, потому что девушка якобы «пугает людей» и никто не понимает, что она говорит. Охранник советует ей посещать торговый центр с родителями.
Девушка задаётся резонным вопросом, есть ли документ, запрещающий инвалидам посещать торговые центры: «У вас есть такой документ?»
«Понимаете, вы пугаете людей, люди не понимают, что вы хотите. Даже я не понимаю, что вы хотите. Люди попросили, чтобы вы не мешали», – говорит в ответ охранник.
Получит ли ситуация развитие и будут ли применены какие-либо меры к администрации ТЦ и его охране, пока неизвестно.
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Коллаж «РБК-Украина», видео ХYDESSA
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