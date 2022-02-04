Одесская Пантелеймоновская: такая разноликая улица-каприз (фоторепортаж)

Не улица, а сплошной каприз, да еще с сюрпризами и неожиданностями на каждом квартале — вот как можно охарактеризовать одесскую Пантелеймоновскую. А как иначе отозваться о старой-старой улице, которая умудрилась чуть ли не свой каждый квартал сделать совершенно неповторимым?

Тут вам по пути встретится и старушка Молдаванка, и бурлящие торговлей «куски», и современность-актуальность, и величие, и убогость.

Одесская Пантелеймоновская — длинная и многоименная

Пантелеймоновская берет начало от улицы Леонтовича, заканчивается на пересечении с улицей Мечникова. Да уж, длинная улочка получается. И стоит ли удивляться ее многоликости, если она пересекает множество других исторических улиц — Канатную, Пушкинскую, Ришельевскую, Екатерининскую, Преображенскую, Старопортофранковскую и другие. А еще проходит мимо Привокзальной площади с известным «закрытым» сквером Пушкина?

Меняла улица имена много раз. Поначалу у нее и названия не было, люди говорили о ней — «Рыбные Ряды», потому как славилась улица рыбной торговлей. Потом и соответствующее официальное имя получила — Рыбная. Затем стала Новой Рыбной (или Новорыбной), в 1909 недолго побыла Пантелеймоновской (в честь храма и подворья Святого целителя Пантелеймона, где в советские годы располагался Одесский планетарий). В советские времена именовалась в честь Макара Чижикова и совсем недолго — улицей Потемкинцев; потом снова вернулась к названию в честь Чижикова. В 1995 улице вернули название Пантелеймоновская.

На воротах дома № 14 значатся сразу три имени старой улицы, это «штучка» такая местная. Пантелеймоновская вообще — та еще штучка.

Одесская Пантелеймоновская: все начинается с театра

Начинается она и величаво, и приятно-забавно. Здесь расположено здание нашей Музкомедии (по нечетной стороне) со скульптурой «Девушка и дельфин», напротив (по четной) — поют три котоскульптуры Татьяны Штыкало. И вот вам уже может показаться, что попали вы на улицу, где царят исключительно музы. И будете вы проходить ее первые кварталы, знакомясь то с настенными картинами, то с другими приятными штучками. Даже две пушки (такой вот арт-объект) вас встретят: охраняют вход в аптеку.

И улица здесь будет казаться узкой, немного патриархальной, приятной во всех отношениях, если, конечно, не обращать внимание на убитое дорожное покрытие во многих местах и прочие проблемы в виде таких же убитых фасадов.

Знакомьтесь: бурлящие участки Пантелеймоновской

Но казаться вам так будет не очень долго, потому как улица вдруг расширится перед вашими глазами, станет огромной, поразит старой архитектурой, обновленной Привокзальной площадью, где на углу красуется современнейший Макдональдс (кстати, все это — район бывшей первой городской тюрьмы).

Да, вы все еще на Пантелеймоновской — но только с одной стороны: я же предупреждала, что улица у нас с характером. В этом месте (ближе к Привозу!) улица меняется, причем кардинально. Здесь начинается ее бурная деятельность в виде снующего транспорта и торговли, торговли, торговли. То есть, четкая примета: чем ближе к самому знаменитому рынку Одессы, тем больше торговых точек, хоть рядами их назовите, хоть стихийной торговлей.

Это и сегодняшний облик данного участка Пантелеймоновской, и завтрашний, и, если хотите, вечный — даже учитывая, что ничего вечного не бывает. Из тихой одесской улицы вырастает другая Пантелеймоновская — бурная и активная.

По левую руку от вас — Привоз, и Новый Привоз, а по правую — все та же торговля. А время летит, и вот уже на углу Пантелеймоновской и Преображенской ожидают вас большие перемены в виде очередного мега-ремонта, где все раскопано, что, впрочем, никак не может помешать стремлению одессита пробраться на знаменитый одесский рынок.

Одесская Пантелеймоновская — улица колорита и контрастов

Такой вот колорит!.. Собственно, колорит и контрасты — это и есть облик Пантелеймоновской. Здесь вам и сохранившаяся архитектура из «раньших времен» (даже сохранившаяся каланча имеется!), и современные высотки, и строительные краны, которые несут «благую весть» о том, что скоро, совсем скоро мы полюбуемся еще одним новостроем.

А тут — крошечная кафешка или кондитерская-булочная, которая разукрашена так, что забываешь, зачем сюда спешил. Или вдруг (Привоз же близко!) начертанные рассуждения о еде в Одессе, суть которых сводится к тому, что «самый сытый понимает, что он таки голоден».

А какой-нибудь встретившийся по дороге магазин таки докажет вам, что его убранство у входа — это вам не рекламный щит, а «некое нечто», которое захочется вдруг изучать и изучать, раздумывая, что бы это значило.

Вот так и скачешь по Пантелеймоновской — из квартала в квартал, из одного «мира» в иной, из одного века в следующий или предыдущий, словно улица решила продемонстрировать, что же за город это такой — Одессочка во всей ее многоликости.

И вот вы уже проходите (ох, и трудная это задача, учитывая состояние тротуаров) к концу Пантелеймоновской, ближе к Старопортофранковской и Мечникова. И покажется вам, что снова стало тихо-тихо, торговые точки становятся все более редкими. здесь уже торгуют с ног, магазинов все меньше. Этот квартал словно создан для того, чтобы вы немного отдохнули от всех полученных после прогулки по Пантелеймоновской огромных впечатлений.

Ведь у вас не могло не остаться ощущения, что побывали вы сразу на нескольких улицах в самых разных районах Одессы, не правда ли?..

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Фото Марии Котовой