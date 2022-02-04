В Одессе подросток сбежал из дома и остался без ног

16-летний одессит сбежал из дома во время сильных морозов. Во время своих скитаний парень обморозил обе ноги. В итоге, медикам сначала пришлось ампутировать подростку одну ногу, а потом и вторую.

О произошедшем с юным одесситом несчастье рассказала у себя в facebook волонтер Катерина Ножевникова.

Благотворительный фонд «Корпорация монстров», который она возглавляет, взял парня под опеку: организовал сбор средств на медикаменты и перевязочный материал. В будущем «монстры» помогут ему с приобретением протезов.

Ужасная история, когда дети оказываются на улице. Нашему новому подопечному всего 16 лет. Не буду писать даже имя, потому что все это может зацепить ребёнка и семью. Несколько дней назад, мальчик попал в отделение реанимации с обморожением обоих ног,

— написала Катерина Ножевникова.

По ее словам, где и как парень отморозил ноги сказать сложно, так на контакт он пока не идёт. Вроде бы он ушел из дома, еще когда были морозы. Где находился, и как жил все это время с отмороженными ногами, тоже не известно. У мальчика есть мама, но с психическими заболеваниями.

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Фото Катерины Ножевниковой

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