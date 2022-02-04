Новости Одессы и Одесской области

В Одессе подросток сбежал из дома и остался без ног

В Одессе подросток сбежал из дома и остался без ног

16-летний одессит сбежал из дома во время сильных морозов. Во время своих скитаний парень обморозил обе ноги. В итоге, медикам сначала пришлось ампутировать подростку одну ногу, а потом и вторую.

Рецепты

О произошедшем с юным одесситом несчастье рассказала у себя в facebook волонтер Катерина Ножевникова.

Благотворительный фонд «Корпорация монстров», который она возглавляет, взял парня под опеку: организовал сбор средств на медикаменты и перевязочный материал. В будущем «монстры» помогут ему с приобретением протезов.

Ужасная история, когда дети оказываются на улице.

Нашему новому подопечному всего 16 лет. Не буду писать даже имя, потому что все это может зацепить ребёнка и семью. Несколько дней назад, мальчик попал в отделение реанимации с обморожением обоих ног,

— написала Катерина Ножевникова.

По ее словам, где и как парень отморозил ноги сказать сложно, так на контакт он пока не идёт. Вроде бы он ушел из дома, еще когда были морозы. Где находился, и как жил все это время с отмороженными ногами, тоже не известно. У мальчика есть мама, но с психическими заболеваниями.

Еще похожие новости Одессы:

Фото Катерины Ножевниковой

 

Цей матеріал також доступний українською

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Цей матеріал також доступний українською

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить