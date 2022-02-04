В одесском Дворце спорта провели праздник Олимпийского флага

Одесситы отметили открытие XXIV зимних Олимпийских Игр, которые начались сегодня, 4 февраля в Китае, праздником во Дворце спорта.

В Одессе Олимпийский флаг поднимал участник Олимпийских игр-2014 в Сочи Яков Годорожа.

После торжественной части во Дворце спорта прошли показательные выступления фигуристов из СДЮШОР «Льдинка».

Были среди них и мастерами спорта, и члены сборной Украины.

Сейчас именно на этих парней и девушек тренера возлагают большие надежды и рассчитывают, что они представят Одессу на следующей зимней Олимпиаде.

Фигуристы из Одессы принимали участие в зимних олимпиадах восемь раз, последний из которых был в 2014 году.

С тех пор прошли уже две олимпиады, на которые спортсмены из Одессы не сумели попасть.

Начальник областного управления физической культуры и спорта Валентина Кольчак отметил, что сейчас в Украине в целом низкий уровень фигурного катания. Нет тренеров, способных подготовить фигуриста к олимпиаде. Поэтому сначала ставку будут делать на подготовку тренеров.

А сами спортсмены отметили, что имеющаяся инфраструктура тоже не располагает к высоким спортивным достижениям. Например, в том же Дворце спорта очень холодно во время тренировок.

А олимпийский чемпион по стендовой стрельбе Николай Мильчев заметил, что из-за несоответствующих для полноценных тренировок условия, многие спортсмены покидают Одессу и перебираются в другие украинские города, где тренировочная база лучше.

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Фото и видео «Суспільне. Одеса»; ОdessaOnline

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