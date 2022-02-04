Новости Одессы и Одесской области

В одесском Дворце спорта провели праздник Олимпийского флага

В одесском Дворце спорта провели праздник Олимпийского флага

Одесситы отметили открытие XXIV зимних Олимпийских Игр, которые начались сегодня, 4 февраля в Китае, праздником во Дворце спорта.

Рецепты

В Одессе Олимпийский флаг поднимал участник Олимпийских игр-2014 в Сочи Яков Годорожа.

После торжественной части во Дворце спорта прошли показательные выступления фигуристов из СДЮШОР «Льдинка».

Были среди них и мастерами спорта, и члены сборной Украины.

Сейчас именно на этих парней и девушек тренера возлагают большие надежды и рассчитывают, что они представят Одессу на следующей зимней Олимпиаде.

Фигуристы из Одессы принимали участие в зимних олимпиадах восемь раз, последний из которых был в 2014 году.

С тех пор прошли уже две олимпиады, на которые спортсмены из Одессы не сумели попасть.

Начальник областного управления физической культуры и спорта Валентина Кольчак отметил, что сейчас в Украине в целом низкий уровень фигурного катания. Нет тренеров, способных подготовить фигуриста к олимпиаде. Поэтому сначала ставку будут делать на подготовку тренеров.

А сами спортсмены отметили, что имеющаяся инфраструктура тоже не располагает к высоким спортивным достижениям. Например, в том же Дворце спорта очень холодно во время тренировок.

А олимпийский чемпион по стендовой стрельбе Николай Мильчев заметил, что из-за несоответствующих для полноценных тренировок условия, многие спортсмены покидают Одессу и перебираются в другие украинские города, где тренировочная база лучше.

Еще похожие новости Одессы:

Фото и видео «Суспільне. Одеса»; ОdessaOnline

 

Цей матеріал також доступний українською

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Цей матеріал також доступний українською

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить