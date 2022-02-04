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Коронавирус в Одесской области 4 февраля: «Омикрон» свирепствует

Коронавирус в Одесской области 4 февраля: «Омикрон» свирепствует

По состоянию на утро пятницы, 4 февраля 2022 года, в Украине и в частности в Одесской области, заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19 продолжает неуклонно расти. Таких высоких показателей во время предыдущих «волн» не наблюдалось. Это связывают с высокой распространяемостью штамма коронавируса «Омикрон».

Коронавирус в Одесской области 4 февраля

Рецепты

По данным Министерства охраны здоровья Украины, за прошедшие сутки, 3 февраля, в Одесской области официально выявили 4136 новых случаев COVID-19 (еще днем ранее их было 2982). В целом на сегодня в регионе уже 273 895 зараженных.

За сутки умерли 9 больных (всего с начала пандемии 5757), а выздоровели – лишь 45 больных (всего таковых 233 367). Болеют 34 771 человек.

Таким образом, на сегодняшний день Одесская область – кандидат на попадание в «красную» зону карантина.

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Коронавирус в Украине 4 февраля

Украина продолжает бить «ковидные» антирекорды. Как сообщает Минздрав, за прошедшие сутки в стране зарегистрировано уже 43 778 новых случаев COVID-19 против 39 620 сутками ранее. Общее число зараженных в стране выросло до 4 213 675.

За прошедшие сутки скончались 174 больных, а выздоровели 9497 больных.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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