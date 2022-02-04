На Молдаванке ввели новую схему движения возле Алексеевской площади

В Одессе ввели новую схему организации дорожного движения на перекрестке Болгарской и Алексеевской, что на Молдаванке. Теперь ехать прямо здесь нельзя, а можно только поворачивать.
Как сообщил депутат Одесского горсовета, глава транспортной комиссии Петр Обухов, прежняя схема движения на этом участке путала водителей и часто создавала аварийные ситуации. И, по его словам, местные жители еще в прошлом году просили решить эту проблему.
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Дело в том, что улица Болгарская на пересечении с Алексеевской площадью имеет двухстороннее движение, а участок Алексеевской площади при проезде со стороны улицы Степовой является односторонним. Таким образом, при движении со стороны Степовой в сторону Болгарской многие автомобилисты считали, что можно поворачивать с правого ряда.
«Сейчас схему переделали, чтобы никто уже не путался»,
– сообщил Обухов.
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Фото и схема с Facebook-страницы Петра Обухова
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