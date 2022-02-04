Плата за «спокойствие»: в Одессе чиновники вымогали деньги у предпринимателей

Одесские правоохранители пресекли деятельность преступной группировки, члены которой облагали предпринимателей поборами за невмешательство в их бизнес.

Как сообщает пресс-служба областного управления полиции, в состав группировки входили чиновники одного из структурных подразделений Одесского городского совета и местный житель, который исполнял роль посредника.

Чтобы спокойно заниматься бизнесом, предприниматели должны были ежемесячно платить вымогателям определенную сумму денег.

На днях полицейские разоблачили посредника при получении им «транша» в размере 4 тысяч гривен. А ранее было задокументировано получение от предпринимателей еще 12 тысяч гривен.

Также во время проведения следственных действий правоохранители изъяли 35 тысяч гривен и 9800 долларов и записи, кто и сколько заплатил за «спокойствие».

По факту вымогательства (ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины) открыто уголовное производство под контролем приморской окружной прокуратуры.

Читайте также:

Цей матеріал також доступний українською