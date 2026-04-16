Ключевые моменты:
- Дом строят с нарушениями, из-за которых открыто уголовное производство
- Риелторы признают проблемы, но уверяют: «уже все решилось»
- Несмотря на риски, апартаменты активно продают по высоким ценам
Какие претензии к строительству на Ланжероне
По данным расследования «Одесской жизни», скандал вокруг объекта, который строит ООО «СПС-РИЕЛТ», связан сразу с несколькими нарушениями.
Речь идет о строительстве на участке рекреационного назначения, где вместо заявленного оздоровительного центра фактически возводят жилые апартаменты, которые в рекламных материалах называют M1 Club Apartments.
Кроме того:
- здание превышает разрешенную этажность;
- новострой перекрыл исторический вид на море;
- объект противоречит требованиям использования прибрежной территории.
Именно поэтому местные активисты еще в 2025 году требовали проверок и демонтажа лишних этажей.
Почему открыли уголовное производство
Как установили правоохранители, строительство могло вестись с грубыми нарушениями.
В частности, в материалах дела говорится, что:
- работы выполняются без надлежащих градостроительных условий и ограничений;
- отсутствуют документы о начале строительства;
- сам участок может находиться в прибрежной защитной полосе Черного моря.
Суд даже накладывал арест на участок как на вещественное доказательство. Однако, как выяснили журналисты, информации об этом аресте в государственном реестре может не быть, что ставит под сомнение исполнение решения.
Продают ли квартиры несмотря на эти проблемы
Несмотря на все эти обстоятельства, продажи продолжаются. Журналистка «Одесской жизни» обратилась к риелторам как потенциальная покупательница — и получила полноценное предложение приобрести апартаменты.
Представительница одного из агентств недвижимости назвала себя «партнером застройщика» и прислала фото, видео и планировки, а также предложила организовать сделку.
Фактически рынок ведет себя так, будто никаких юридических рисков не существует.
«Все решилось»: что говорят риелторы
В разговоре с журналисткой менеджер прямо признала, что проблемы были, но добавила:
— У застройщика были проблемы с реализацией проекта, но уже все решилось.
В то же время на сайте посредника указано, что инвестирование может иметь риски.
То есть покупателям одновременно дают два сигнала: формальное предупреждение — и неформальное заверение, что волноваться не стоит.
Сколько стоят апартаменты
По информации из расследования, цена апартаментов в M1 Club Apartments превышает 3000 долларов за квадратный метр — это дорогой сегмент даже для Одессы.
При этом:
- продолжается уголовное производство;
- есть вопросы к законности строительства;
- окончательный статус объекта не определен.
Почему это важно для покупателей
Расследование «Одесской жизни» показывает: даже при наличии уголовных дел и судебных решений продажа недвижимости может не останавливаться.
Именно поэтому журналисты не только проанализировали документы, но и проверили ситуацию «в поле» — через общение с риелторами.
Это позволяет увидеть реальную картину: как продается проблемный объект и что при этом говорят покупателям.
