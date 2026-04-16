Ключевые моменты:

Дом строят с нарушениями, из-за которых открыто уголовное производство

Риелторы признают проблемы, но уверяют: «уже все решилось»

Несмотря на риски, апартаменты активно продают по высоким ценам

Какие претензии к строительству на Ланжероне

По данным расследования «Одесской жизни», скандал вокруг объекта, который строит ООО «СПС-РИЕЛТ», связан сразу с несколькими нарушениями.

Речь идет о строительстве на участке рекреационного назначения, где вместо заявленного оздоровительного центра фактически возводят жилые апартаменты, которые в рекламных материалах называют M1 Club Apartments.

Кроме того:

здание превышает разрешенную этажность;

новострой перекрыл исторический вид на море;

объект противоречит требованиям использования прибрежной территории.

Именно поэтому местные активисты еще в 2025 году требовали проверок и демонтажа лишних этажей.

Подробности о том, кто строит незаконное здание, и какие претензии к нему есть у полиции, городской власти и какие судебные решения против него существуют, можно узнать из полного текста расследования.

Почему открыли уголовное производство

Как установили правоохранители, строительство могло вестись с грубыми нарушениями.

В частности, в материалах дела говорится, что:

работы выполняются без надлежащих градостроительных условий и ограничений;

отсутствуют документы о начале строительства;

сам участок может находиться в прибрежной защитной полосе Черного моря.

Суд даже накладывал арест на участок как на вещественное доказательство. Однако, как выяснили журналисты, информации об этом аресте в государственном реестре может не быть, что ставит под сомнение исполнение решения.

Продают ли квартиры несмотря на эти проблемы

Несмотря на все эти обстоятельства, продажи продолжаются. Журналистка «Одесской жизни» обратилась к риелторам как потенциальная покупательница — и получила полноценное предложение приобрести апартаменты.

Представительница одного из агентств недвижимости назвала себя «партнером застройщика» и прислала фото, видео и планировки, а также предложила организовать сделку.

Фактически рынок ведет себя так, будто никаких юридических рисков не существует.

«Все решилось»: что говорят риелторы

В разговоре с журналисткой менеджер прямо признала, что проблемы были, но добавила:

— У застройщика были проблемы с реализацией проекта, но уже все решилось.

В то же время на сайте посредника указано, что инвестирование может иметь риски.

То есть покупателям одновременно дают два сигнала: формальное предупреждение — и неформальное заверение, что волноваться не стоит.

Сколько стоят апартаменты

По информации из расследования, цена апартаментов в M1 Club Apartments превышает 3000 долларов за квадратный метр — это дорогой сегмент даже для Одессы.

При этом:

продолжается уголовное производство;

есть вопросы к законности строительства;

окончательный статус объекта не определен.

Почему это важно для покупателей

Расследование «Одесской жизни» показывает: даже при наличии уголовных дел и судебных решений продажа недвижимости может не останавливаться.

Именно поэтому журналисты не только проанализировали документы, но и проверили ситуацию «в поле» — через общение с риелторами.

Это позволяет увидеть реальную картину: как продается проблемный объект и что при этом говорят покупателям.

Ранее мы рассказывали как Аркадийское плато, элитный район Одессы, превратилось в место без инфраструктуры и стало опасным для жителей.

Еще по теме: Как уничтожили «Красные Зори»: место вечного покоя известных одесситов превратили в свалку, чтобы застроить элитным жильем