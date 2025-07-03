Ключевые моменты:

Огонь охватил 10 гектаров вблизи села Косовка

Из-за задымления затруднено движение на трассе Одесса — Вознесенск

Ситуация с распространением огня

На месте возгорания работают более 30 спасателей. По данным ГСЧС, пожар вышел из-под контроля из-за сильного ветра, который способствует его распространению. Существует риск того, что огонь может дойти до частного сектора села Косовка. Пожар тушат по повышенному номеру вызова, к тушению привлекли специальную технику.

В полиции сообщили о сильном задымлении на трассе Одесса — Вознесенск, в частности на участке между селами Донская Балка и Степановка. Из-за этого движение транспорта на этом участке затруднено. Водителям рекомендуют выбирать альтернативные маршруты.

По словам местных жителей, возгорание началось около 10:00. Из-за изменения направления ветра пламя приблизилось к населенным пунктам. Жители пытались потушить огонь собственными силами до прибытия спасателей. Один из тракторов помог частично сдержать распространение огня, перекопав землю на пути пожара.

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