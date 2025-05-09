Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

Во время работы комиссии установлено, что морская вода попадает в лиман самотеком через подземный трубопровод, соединяющий акваторию Одесского залива с Куяльницким лиманом.

Для определения экологического состояния специалисты отобрали пробы воды в месте сброса. Однако, по результатам инструментально-лабораторных исследований превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не зафиксировали.

Выводы комиссии передали Национальному природному парку «Куяльницкий», Бассейновому управлению водных ресурсов рек, балансодержателю трубопровода и заявителю.

Ранее “Одесская жизнь” сообщала, что украинское «мертвое море» Куяльник пересыхает и медленно двигается к статусу «соленой лужи».

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