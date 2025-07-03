Гранатовое дерево

Прогноз погоди в Одесі на 4 липня

Мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 18-20°C, вдень 26-28°C.

Температура морської води 17-18°C.

Прогноз погоди в Одеській області на 4 липня

Мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 15-20°C, вдень 31-36°C, у прибережній зоні 26-28°C.

На автошляхах області видимість добра.

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