Прогноз погоди в Одесі на 4 липня
Мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 18-20°C, вдень 26-28°C.
Температура морської води 17-18°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 4 липня
Мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 15-20°C, вдень 31-36°C, у прибережній зоні 26-28°C.
На автошляхах області видимість добра.
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