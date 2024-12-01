Одесская котельная, где год назад упала труба, заработала с новым дымоходом

Об этом сообщают в соцсетях местные жители.

То, что на котельной дымит уже не обрубок старой трубы, а новый смонтированный энергетиками дымоход, жители Пересыпского района заметили несколько дней назад.

«Теперь многим должно стать теплее», – отмечается в соответствующей публикации в группе «Поселок Котовского Поскот» в Facebook.

Показательно, что новый дымоход удалось собрать всего за месяц.

По словам директора КП «Теплоснабжение города Одессы» Валерия Иванова, новый газовод уже подключен, но в настоящее время еще не все работы завершены – сейчас проводится теплоизоляция новой трубы и элементов конструкции нового газовода.

«Для полного завершения подрядчику необходимо некоторое время, работы закончатся в этом году», – цитирует директора КП издание «Думская».

Напомним, труба котельной «Северная-2» на улице имени 28-й бригады (ранее – Паустовского) упала 26 ноября 2023 года, когда на Одессу обрушился снежный буран. Результате без отопления остались сотни домов, детские сады и школы. Причиной обрушения трубы эксперты назвали не только мощный ветер, но и некачественное выполнение работ во время ее строительства.

Восстановлением упавшей трубы котельной «Северная-2» занималась мэрия Одессы – средства на ремонт в размере 60 млн гривен выделила организация UNICEF. Работы стартовали в августе 2024 года.

Первоначально завершить ремонт трубы котельной планировалось до 1 ноября 2024 года, но первый подрядчик, который выиграл тендер в сентябре, отказался от выполнения работ, и коммунальщикам пришлось искать нового – им стало ООО «АКАНТ РБК, выигравшее торги в октябре. Во время торгов предприятие снизило ожидаемую плату за свои услуги на 56,9 тыс. гривен и стало победителем.

Общий бюджет проекта составил 11,26 млн гривен. Все работы должны быть выполнены до 20 декабря 2024 года.

При этом, как отмечала заместитель Одесского городского головы Анна Позднякова, строительство новой трубы не повлияло на сроки начала отопительного сезона в Пересыпском районе, поскольку старая труба была пригодна для временного использования.

Котельная «Северная-2» обеспечивает теплом более 120 тысяч жителей города, среди которых десять детсадов, девять школ и шесть медицинских учреждений.

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